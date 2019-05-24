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Втомився чекати гарячу воду і викупався в калюжі: в Росії зняли "свинячий" протест

3.2тЧитати матеріал російською

Житель російського Хабаровська втомився чекати гарячу воду і в знак протесту викупався у величезній калюжі, яка назбиралася в ямі на дорозі.

Комунальники ремонтували підземні комунікації, які забезпечують водою і теплом навколишні п'ятиповерхівки. Воду обіцяли дати 18 травня, але не закінчили роботу в строк через проливні дощі. В результаті гарячої води в будинку не було два тижні, пишуть "Вести.ру".

В знак протесту один із жителів Віталій вирішив скупатися в котловані на подвір'ї будинку, що утворився в результаті ремонтних робіт. Яму заповнили зливи, в ній і викупався хабаровчанин.

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Житель Хабаровська викупався в калюжі

Житель Хабаровська викупався в калюжі

"До речі, сам він будівельник. Свій вчинок чоловік назвав показовою акцією. Щоб бачили, що треба робити роботу до кінця і вчасно, щоб було зручно всім", – пише ЗМІ, уточнюючи, що після запливу воду дали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель російської Коломни влаштував заплив затопленими вулицями міста, щоб звернути увагу комунальників на проблему.

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Місце
РосіяХабаровськ
Тег
Новини Росії
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Перепил Недо
Перепил Недо
И чего тут шум подымать? Вернулся в родную среду.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Гнойно-ватные и тут Украину приплели. Идиоты в кубе и с этим ничего не поделать - лишняя хромосома даёт о себе знать.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Бабаев Бабай, успокойся, истеричка.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Бабаев Бабай, хорошо тебя бомбит, лапоть дырявый, видать в точку попал, и это не может не радовать.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Приехал из куева хотел наконец то помыться, ап и там воду отключили. Окраинские блохи злые.
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