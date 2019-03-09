"В*тники оговтуються!" У Криму різко повстали проти окупаційної влади

Жителі Євпаторії та інших міст тимчасово окупованого Криму активно скаржаться на російську владу.

Добірку коментарів жителів з місцевих пабліків опублікував на своєму акаунті в Twitter користувач "Кримський бандерівець".

Так, жителі окупованих територій скаржаться на жахливі дороги, корупцію, а також порожні обіцянки влади.

"Їхав на Максимі (прим —- служба таксі) на роботу. Водій сакський виявився. Розговорилися. Почав йому говорити про афішований ремонт і реконструкцію дороги (прим — в Євпаторії масштабний ремонт доріг окупанти "афішують" шостий рік поспіль).

Він каже: "Ага, у нас почали, все перекопали, розламали і не закінчили. Робітники повернулися на материк (прим. — окупанти не дають роботу місцевим, а завозять робочу силу з Росії). Гроші скінчилися, ну, в сенсі, сп**дили. Дивіться, каже, що не радійте сильно, щоб і у вас цим не закінчилося все"", — написав один з користувачів пабліку Підслухано і Підглянуто в Євпаторії.

"Все ще Україна лаєте? Ну, лайте, лайте. А такого обсягу п*здежа і корупції не було. На Тавриду гляньте — вже тріщини і ями, а її два місяці тому відкрили", — пише користувач Василь Гузун.

"Секта свідків засипання Криму мільярдами рублів потихеньку розсмоктується — ватники оговтуються, що дуже дратує понаїхавших", – підкреслив кримський бандерівець.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму за останній рік збільшилася ціна на квартири.

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