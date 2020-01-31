Путін стане співправителем: озвучено прогноз про майбутнє Росії

Якщо президент Росії Володимир Путін очолить Держраду, в його руках опиняться ключові повноваження президента й уряду, тобто значна частина реальної влади в країні.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, найімовірніше, Путін буде співправителем Росії при майбутньому президентові і зможе впливати на ключові рішення в його політиці.

"Роль Держради, яку очолить Путін, буде дуже великою, влада в Росії розділиться. Ось на гербі зображений двоголовий орел – так і в країні буде двовладдя: з одного боку – президент, з іншого – Путін, як голова Держради. Що це таке – є різні думки. Від почесної пенсії з усіма атрибутами, як у англійської королеви, і до людини, в якої в руках значна частина реальної влади, ключові повноваження президента й уряду. Такий собі співправитель при президентові", – припустив політолог.

Володимир Путін gazeta.ru

Майбутню посаду Путіна, глава Держради, він порівняв із граючим тренером в хокеї, який впливає на ключові рішення.

"Ось є реальна команда, президент, уряд і є граючий тренер – ось це він, Путін. Він не втручається в безпосереднє керівництво, тренер же не може вискочити на лід і махати ключкою, але він може підбирати гравців, давати поради. Думаю, що Путін визначив для себе таку роль. А як це буде насправді, ніхто сказати не може, включно з ним самим", – впевнений політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, робоча група з підготовки поправок до Конституції РФ запропонувала перейменувати посаду президента у "верховного правителя", зібравши масу змін до варіанту реформи, про яку раніше заявив глава країни Володимир Путін.

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