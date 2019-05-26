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Встромив в підлогу: в Росії чиновник жорстко розібрався з пропагандистом. Відео

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У Росії глава Ширинского району Хакасії Сергій Зайцев накинувся на пропагандиста каналу "Росія 24".

Відеозапис опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в Twitter, обурившись тим, що до його колеги застосували силу.

На кадрах видно, як Зайцев після вимог покинути його робочий кабінет накинувся на хлопця з мікрофоном, жорстко кинувши його на підлогу.

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Інцидент, за словами Смирнова, стався після того, як журналіст запитав "чому погорільці живуть в нелюдських умовах?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії викликали на дуель пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, пригрозивши йому "надавати по щах".

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Росія
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