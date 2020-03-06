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6 березня • оновлено в 10:46
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Встреча Путина и Эрдогана: Турция "сломала" Россию

13.8т
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Технологическая отсталость режима Путина проявляется со всей очевидностью, в то время как Анкара заявила себя в качестве одного из самых ценных членов НАТО, с которым отныне будут считаться все – от Вашингтона до Парижа. Единственное, что спасает Россию от разгрома в Сирии – это восторжествовавшая ныне парадигма конфликта, в рамках которой державы в принципе отказываются от военного столкновения как способа разрешения проблемы (эскалация, ненароком перерастающая в Третью мировую – страшный сон всех современных политиков).

Эрдоган демонстрирует нежелание пересекать эту черту и открыто объявлять России войну. Экономические интересы тоже достаточно важны (рынок сбыта для турецких овощей), однако в случае обострения турки поддержат Эрдогана: "Смерть Путину! Смерть России!" – это слова тех, кто недавно собрался у посольства России в Стамбуле.

Ровно этой политической осторожностью турецкого президента объясняется тот факт, что пролив все еще не закрыт для Москвы. В противном случае Россия и союзный ей режим не смогли бы получать подкрепление, без которого война закончилась бы в считанные недели (разве что фактор Ирана еще мог бы сыграть свою роль).

С такими картами встречались сегодня Эрдоган с Путиным. На стороне турецкого президента – сильная, боеспособная, готовая воевать армия, НАТО, а также Босфор, который он может перекрыть для Москвы в любую минуту. На стороне кремлевского оккупанта Сирии – только его флаги, которыми он собирается прикрывать асадитов от турецких ударов. Путин пытался сделать все, чтобы добиться перемирия и выиграть время для наращивания сил. Эрдоган это прекрасно понимает и, полагаю, тоже не будет сидеть сложа руки: скоро в Идлибе появятся дальнобойные средства ПВО турецкого производства, которые окончательно расчистят сирийское небо для турецкой авиации.

Война в Сирии

Война в Сирии

Турция располагает более чем двумя сотнями единиц F-16, эффективно работающими беспилотниками, а также налаженной системой радиоэлектронной борьбы и разведки. Анкара получила поддержку со стороны США – как минимум в плане боеприпасов и укрепления ПВО. У России есть лишь несколько десятков самолетов. Проблемы с их применением возникают уже сейчас – при активно работающей турецкой системе глушения.

Наконец, Турцию в этом конфликте на политико-дипломатическом уровне поддержал буквально весь западный мир. Россия же остается в абсолютной международной изоляции. Ведущие державы в последние дни единодушно осудили российские военные преступления в Идлибе и в сотый раз потребовали от режимов Путина и Асада прекратить боевые действия.

В этой ситуации Путину придется уповать на единственный реальный козырь, который у него имеется – фактор ядерного сдерживания. Не сомневаюсь, что намек на этот инструмент прозвучит (на турецкой базе, к слову, размещены несколько десятков ядерных бомб, а ключ от них – в США). Разумеется, это будет блеф. Вопрос в том, готов ли Эрдоган расколоть этот блеф на глазах у всей мировой общественности раз и навсегда.

P.S. Источники сообщают о том, что глава асадитских "Тигров" Сухейль Хассан, который, по некоторым данным, получил вчера тяжелое ранение (о чем турки узнали из радиоперехватов) – скончался в госпитале. Если эта информация верна, то это станет тяжелой моральной и военно-тактической утратой для режимов Путина и Асада. Сами асадиты накануне отрицали факт ранения своего военного лидера.

P.P.S. Эксперт США по Ближнему Востоку Чарльз Листер: с декабря асадиты потеряли убитыми не менее 1,5 тысяч бойцов, а с конца февраля теряют по 60 человек – в основном в результате турецких ударов. Восполнить потери нечем. Из рекрутов теперь – в основном только подростки. По словам Листера, данные турков по числу убитых асадитов и уничтоженной военной техники подтверждают американские чиновники.

P.P.S.S. Если очень коротко об итогах переговоров Эрдогана с Путиным: Турция "сломала" Россию. Кремлевский сатрап признал большие потери у асадитов и согласился на прекращение огня, а также "коридор безопасности" на трассе М4 в Идлибе. Кто-то сочтет это небольшим достижением, однако не стоит забывать, что всего две недели назад режимы Путина и Асада были уверены в своей скорой победе и намеревались завоевать весь Идлиб в самое ближайшее время.

Теперь Путин понял несопоставимость сил и решил, что отползти – это самое разумное решение в ситуации, когда его авиация и ПВО парализованы, а союзники Москвы теряют ежедневно десятки человек и единиц бронетехники. За несколько дней благодаря уверенным действиям турецких военных представления российско-асадовских оккупантов о своих возможностях кардинально изменились. Как я и ожидал, стороны взяли перемирие, но не для мира, а для подготовки к новой войне.

Турция достигла промежуточной цели – остановки насилия в Идлибе – и теперь позаботится о закреплении успеха. Путин и Асад разъедутся по своим дворцам – зализывать раны, мириться с поражением и, конечно же, разрабатывать коварный план реванша. Вряд это будет военный план: россияне осознали невозможность победить страну НАТО в прямом боестолкновении. Скорее, речь пойдет о неконвенциональном ответе. Каком именно – узнаем в ближайшее время.

За неделю Турция переломила ход сирийского конфликта, продемонстрировала принципиально новый тип "войны роботов", образцово выполнила задачи РЭБ (подавила и уничтожила восемь комплексов ПВО российского производства, а также "ослепила" российскую авиацию), уничтожила десятки единиц военной техники и живой силы (включая немалое число старших офицеров Асада). Все, чем к настоящему моменту смогла ответить Москва – это практически полная гробовая тишина в СМИ, флаги РФ в Саракибе и новые танки, которые она везет через Босфор на убой под бомбы турецких дронов.

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Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
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Конфлікт в Сирії Російська воєнна загроза
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Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
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Новини Росії війна
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Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Где вас таких кушнарей делают...? Впрочем, хорошо - если враг преуменьшает силы своего противника - тем хуже для врага.
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Вчера прочёл в твитыре -- Кастрюлеголовые диванные войска отвергли договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу и продолжили наступление в Сирии.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
)))))))))))))))))))))))))))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Эрдоган при поддержке всего прогрессивного человечества, громил Путина, аж брызги летели. Но чисто по своей доброте душевной пошел на переговоры и всё остановил. Ага. Обоз, вы на звание самого деб-ильного аффтора специальный конкурс проводите?
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