"Всіх на всіх": людина Суркова назвала дату масштабного обміну полоненими з Україною

Обмін полоненими "всіх на всіх" між Росією і Україною може відбутися до 25 грудня цього року.

Таку думку висловив кремлівський політолог Олексій Чеснаков (який належить до оточення помічника президента РФ Владислава Суркова), передає "Інтерфакс".

Також він розповів, що за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі очікується ухвалення декларації або офіційного повідомлення.

"Мені здається, що потрібно дочекатися завершення саміту, коли ми побачимо комюніке, коли ми побачимо декларацію – тоді вже можна буде говорити, наскільки сторони готові до подальшого позитивного, прагматичного діалогу", – вважає політолог.

На думку Чеснакова, "сьогоднішня зустріч може стати холодним душем для президента Зеленського, тому що ні Росія, ні Німеччина і Франція не можуть відмовитися від тих трактувань мінських угод, що лежать на столі, інакше це буде втрата обличчя".

Щодо двосторонньої зустрічі президентів Росії й України, він висловив думку, що "це буде налагодження прямого особистого контакту".

Обмін полоненими focus.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Водночас президент Зеленський планує обговорити чотири ключові питання, серед яких буде обмін полоненими.

Віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" в Парижі є дипломатичним наступом України.

Крім того, журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов попередив, що переговори президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна в "нормандському саміті" не призведуть до світу на Донбасі.

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