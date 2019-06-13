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"Всі німіють": озвучені страшні факти про зберігання радіоактивних відходів у Росії

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Спосіб, у який в Російській Федерації використовують захоронення радіоактивних відходів, — "дикість і варварство".

"У Російській Федерації, яка є членом Об'єднаної конвенції про безпечне поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, досі у Сибіру рідкі радіоактивні відходи просто закочують під землю", — заявила OBOZREVATEL медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"Є міжнародні стандарти Агентства з ядерної енергії, є певні методи поводження з рідкими радіоактивними відходами. Їх треба упарювати, те, що залишається, цементувати і зберігати у відповідних бочках. У Росії кажуть, що, мовляв, закочують радіоактивні відходи у гранітні лінзи, в порожнечі, але сам факт!" — додала експерт.

Радіоактивні відходи, ілюстрація

Радіоактивні відходи, ілюстрація

Утилізатор

За словами Кошарної, кожна країна раз на 3 роки публікує доповідь про виконання міжнародних рекомендацій щодо зберігання радіоактивних відходів. Побачивши російські доповіді "всі німіють", — сказала вона.

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В контексті сюжету пропагандистського російського телеканалу НТВ про тріщині у саркофазі на Маршаллових островах, побудованому США у 1970-х роках для захоронення радіоактивних відходів, вона зауважила: "Вони колоди у власному оці не бачать, але зате їх цікавить доля саркофага на Маршаллових островах".

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про потужний викид радіації на комплексі "Маяк" на південному Уралі, який у Росії категорично спростовували.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Посыпались крутые "новости" типа: "американцы хотят Украину как могильник использовать" и т.п. Достоверность этих утверждений чуть ниже, чем то, что корейцы на Солнце ночью летали. А советский и российский бардак известен всем. И начался он с извечной российской лени: "пока петух не клюнет, мужик не почешется", а продолжился в 17-м, когда управлять государством стали люди с тремя-семью классами образования.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Evlanov Sergey, Выдержка: "между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области" Гугли.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"В России говорят, что, дескать, закачивают радиоактивные отходы в гранитные линзы, в пустоты, но сам факт" Кто-нибудь понял эту фразу "эксперта"? Нация д*билов!!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
США решили использовать Украину как помойку. Да не просто помойку, а как свою личную мусорку для ядерных отходов. США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов. Учет радиации в населенных пунктах, близких к американским захоронениям, просто не ведут.
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Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Павлов Дмитрий, Вам бы о своей жопе подумать стоило
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