"Всі німіють": озвучені страшні факти про зберігання радіоактивних відходів у Росії

Спосіб, у який в Російській Федерації використовують захоронення радіоактивних відходів, — "дикість і варварство".

"У Російській Федерації, яка є членом Об'єднаної конвенції про безпечне поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, досі у Сибіру рідкі радіоактивні відходи просто закочують під землю", — заявила OBOZREVATEL медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"Є міжнародні стандарти Агентства з ядерної енергії, є певні методи поводження з рідкими радіоактивними відходами. Їх треба упарювати, те, що залишається, цементувати і зберігати у відповідних бочках. У Росії кажуть, що, мовляв, закочують радіоактивні відходи у гранітні лінзи, в порожнечі, але сам факт!" — додала експерт.

Радіоактивні відходи, ілюстрація Утилізатор

За словами Кошарної, кожна країна раз на 3 роки публікує доповідь про виконання міжнародних рекомендацій щодо зберігання радіоактивних відходів. Побачивши російські доповіді "всі німіють", — сказала вона.

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В контексті сюжету пропагандистського російського телеканалу НТВ про тріщині у саркофазі на Маршаллових островах, побудованому США у 1970-х роках для захоронення радіоактивних відходів, вона зауважила: "Вони колоди у власному оці не бачать, але зате їх цікавить доля саркофага на Маршаллових островах".

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про потужний викид радіації на комплексі "Маяк" на південному Уралі, який у Росії категорично спростовували.

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