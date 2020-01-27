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28 січня • оновлено в 01:52
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"І садо, і мазо, і педо, і некро": Невзоров розповів про таємне життя скандального Чапліна

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Скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін, який помер 26 січня прямо після служби, писав неоднозначні літературні твори під псевдонімом Аарон Шмайєр.

Про це в своєму Instagram-акаунті заявив російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров. За його словами, священик за свої тексти навіть був удостоєний декількох премій (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Шмайєр, як зазначив Невзоров, – "письменник-фантаст, відомий своїми неймовірними сексуальними фантазіями".

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"Він писав про себе: "Ось я сюди прийшов, я інтерсексуал, я можу бути і садо, і мазо, і гомо, і гетеро, і педо, і некро". Його герої хтиво приміряють ліфчики і фарбують очі", – розповів публіцист.

Він також з іронією поцікавився: якщо РПЦ вирішить канонізувати церковника, то яке прізвище вони напишуть на його іконі – Чаплін чи Шмайєр?

У підписі до відео Невзоров підкреслив, що "поп Чаплін, звичайно ж, не помер, а був задушений злістю".

"Це природно, адже він був справжнім, еталонним християнином, і злість була його головною якістю", – написав журналіст.

ЧАПЛІН в рясі. Поп Чаплін, звичайно ж, не помер, а був задушений злістю. Це природно, адже він був справжнім, еталонним християнином, і злість була його головною чеснотою. Всеволод Анатолійович постійно балував публіку своїми одкровеннями. Він мріяв побачити світ, який знову буде покірний церкви. Він бажав спостерігати муки атеїстів і відступників, люто ненавидів жартівників, єретиків, геїв, науку і всяку живу думку. Він з насолодою пророкував про смертях і муках вільнодумців, ховав країни і континенти, списали в утиль релігійні фантазії. Чаплін, безсумнівно, був зразковим церковником-мракобісом, правильним і бездоганним. Уже сьогодні зароджується культік його шанування. Ймовірно, з часом його канонізують. Але найцікавіше зовсім не це. @ nevzorov.tv @lydianevzorova # чаплин # Аарон # аароншмайер # новини # новостірпц # ароншемайер # ароншемайер

Публікація від Олександр Невзоров (@nevzorovofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всеволод Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України. Особливо жорстко він висловлювався про автокефальну церкву і Томос.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Олександр Невзоров Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦ релігія видео Новини Росії
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