"І садо, і мазо, і педо, і некро": Невзоров розповів про таємне життя скандального Чапліна

Скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін, який помер 26 січня прямо після служби, писав неоднозначні літературні твори під псевдонімом Аарон Шмайєр.

Про це в своєму Instagram-акаунті заявив російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров. За його словами, священик за свої тексти навіть був удостоєний декількох премій (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Шмайєр, як зазначив Невзоров, – "письменник-фантаст, відомий своїми неймовірними сексуальними фантазіями".

Новини Стали відомі результати розтину тіла Чапліна

Невзоров розповів про скандальні тексти Всеволода Чапліна Колаж

"Він писав про себе: "Ось я сюди прийшов, я інтерсексуал, я можу бути і садо, і мазо, і гомо, і гетеро, і педо, і некро". Його герої хтиво приміряють ліфчики і фарбують очі", – розповів публіцист.

Він також з іронією поцікавився: якщо РПЦ вирішить канонізувати церковника, то яке прізвище вони напишуть на його іконі – Чаплін чи Шмайєр?

У підписі до відео Невзоров підкреслив, що "поп Чаплін, звичайно ж, не помер, а був задушений злістю".

"Це природно, адже він був справжнім, еталонним християнином, і злість була його головною якістю", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всеволод Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України. Особливо жорстко він висловлювався про автокефальну церкву і Томос.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.