Магия совковой статистики на самом деле не была магией, а простой и довольно топорной манипуляцией. Она состояла из двух основных постулатов. Первый из них гласил о том, что надо акцентироваться на чем-то внешне положительном, и чаще всего, со знаком плюс было все, что растет и становится больше. Понятно, что расти может как выплавка чугуна, так и количество больных гонореей, но тут вступает в силу второй принцип отсечения того, что может нести негативную нагрузку, например – тот же рост больных гонореей.

Вот простой пример того, как все действовало. В эпоху "развитого социализма" официальный курс доллара к рублю был 60 копеек за один доллар. Хорошо это или плохо? Совок считал, что хорошо, поскольку за один рубль можно было купить почти два доллара. Это уходило в подсознание, а за скобками оставалось то, что слово "можно" было если не прямой угрозой, то провокацией, поскольку никто из простых смертных не просто не мог купить этот доллар, но сама такая возможность была запрещена законодательно и преследовалась по закону. В УССР, если не изменяет память, это была ст. 80 УК, где за незаконные валютные операции предусматривались максимальные санкции и даже одно время это была расстрельная статья.

Так что никто, опять же – из простых смертных, не мог купить доллар в принципе, а кто решался на это, рисковал громадным сроком заключения. Из той же оперы была статистика о надоях нефти и урожайности стали, которая была во всех учебниках. И совок видел эти цифры в сравнении с ненавистными СэШэА и довольно так себе смекал: "Ага, еще чуть и догоним Америку, а там и перегоним! Ну а если еще сборная по хоккею выигрывала, то и вовсе совок полагал, что американцы посрамлены и голодают там в своей Америке, в край заэксплатированные капиталистами.

Казалось бы, что этот абсурд обязан был давно умереть, но ничего подобного. После развала совка абсурд вытащили из нафталина, натерли, вычистили и снова пустили в дело. И так получается, что чем дальше, тем это умение становится все более востребованным. Совсем недавний пример, когда Саудиты нагнули деда Вову и российская нефть стала в режим "стоп" был известен только со стороны покупателей, а сами россияне молчали как рыбы, и только спустя несколько недель, смазано и глухо что-то поведали о трудностях со сбытом, но какими они были, толком никто и не пояснил. И вот масштаб этой красоты приходится собирать по крупицам. Вот что удалось добыть в их прессе.

"Одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" начала сокращать добычу нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, сообщили ТАСС в компании. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, производство нефти в компании в апреле снизилось почти на 18% год к году – до 1,99 млн тонн.

Как говорится в комментарии "Татнефти", компания начала снижать добычу в апреле, "не дожидаясь начала сделки ОПЕК+". Такие действия позволят "нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть".

Не правда ли, интересная история получается, 6 марта министр энергетики РФ заявляет о том, что не видит смысла в дальнейшем участии в соглашении по сокращению добычи нефти и наоборот – будет наращивать добычу добавочно на 200-500 тыс баррелей в сутки, а в апреле Татнефть уже самостоятельно сокращает добычу почти на 20%, не дожидаясь 1 мая, когда начинает действовать восстановленная в куда больших масштабах картельная сделка. И это при том, что "с начала года "Татнефть" построила 225 новых скважин против 148 годом ранее". То есть это сокращение было вызвано не техническими причинами, как это обычно бывало. По крайней мере, эта компания действительно сократила добычу и как можно понять, сделала это вынуждено, поскольку потеряла соответствующую долю рынка сбыта.

Других причин здесь быть не может, поскольку весь апрель добывающие страны члены ОПЕК качали нефть по максимуму, заливая ею все свободные емкости, а Татнефть и наверное – не только она, уже не могла этого делать даже в апреле. Понятно, что ни о какой "доброй воле" здесь не может быть и речи, поскольку такое с газом и нефтью РФ может происходить только вынуждено и понуждение было настолько мощным, что Москва даже не решилась бряцать оружием, как это обычно бывает в таких случаях.

А по сути, эти данные можно считать приблизительными для всего российского рынка нефти. Всего за месяц Саудиты и их партнеры вышибли у Москвы около 20% рынка и прямо скажем, темп неплохой. Пять месяцев такой торговой войны и РФ как экспортер нефти просто перестал бы существовать, но кто же об этом напишет? Кроме нас, конечно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.