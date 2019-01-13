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''Все знову потекло'': скандал із крижаною фекальною гіркою в російському селі набирає обертів

2.4тЧитати матеріал російською

У селі Чигирі Амурської області Росії прибрана комунальниками крижана гірка з фекалій знову зросла.

Відповідне відео місцевого жителя з'явилося на YouTube-каналі "Амур.інфо".

Так, вміст септика як і раніше продовжує витікати на дорогу і замерзати. "12 січня знову все потекло, незважаючи на те, що екскаватором гірку прибрали... Три дні — і все повернеться", — прокоментував автор.

Новини
Кримське узбережжя залито фекаліями

''Все знову потекло'': скандал із крижаною фекальною гіркою в російському селі набирає обертів

amur.info

Відзначимо, у той же день трохи раніше публікації ролика представник районної адміністрації заявив, що гірку з обмерзлих нечистот прибрали.

11 січня повідомлялося, що адміністрація району дала керуючій компанії два дні, щоб прибрати фекалії з вулиці. Крім того, місцева влада направила звернення в прокуратуру, а також у державну житлову інспекцію регіону для анулювання ліцензії управляючої компанії, яка припинила виплати за відкачування септиків трьох багатоквартирних будинків.

Як писав OBOZREVATEL, фотографії того, як діти каталися на фекальній гірці в російському селі, викликали ажіотаж і безліч жартів у мережі.

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Місце
Росія
Теги
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот в Одессе например, столетней давности последнего ремонта коллектор, постоянно течет и прорывает. И поэтому каждый год там заливает, вспыхивают разные инфекционные эпидемии, итп. А что горки не намерзают зимой? Так морозов особых нет. Но кому это интересно?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украинец Сергей, ты мне по сути возрази, петушок. А кукарекнешь и сам, не маленький.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крым Андрей,прокукарекай ещё, что-нибудь-это у тебя хорошо получается.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Рассея-это большая фекальная горка.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вы бы лучше про украинское дерьмо почаще....б..
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CARGO 100
CARGO 100
Украинец Сергей, у вас даже Порошенко лично сказал, шо рад фекалиям с томосом ...
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Andreevski Andrey,фекалии-это исконно рассейский народный продукт.
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