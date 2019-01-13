''Все знову потекло'': скандал із крижаною фекальною гіркою в російському селі набирає обертів

У селі Чигирі Амурської області Росії прибрана комунальниками крижана гірка з фекалій знову зросла.

Відповідне відео місцевого жителя з'явилося на YouTube-каналі "Амур.інфо".

Так, вміст септика як і раніше продовжує витікати на дорогу і замерзати. "12 січня знову все потекло, незважаючи на те, що екскаватором гірку прибрали... Три дні — і все повернеться", — прокоментував автор.

Новини Кримське узбережжя залито фекаліями

amur.info

Відзначимо, у той же день трохи раніше публікації ролика представник районної адміністрації заявив, що гірку з обмерзлих нечистот прибрали.

11 січня повідомлялося, що адміністрація району дала керуючій компанії два дні, щоб прибрати фекалії з вулиці. Крім того, місцева влада направила звернення в прокуратуру, а також у державну житлову інспекцію регіону для анулювання ліцензії управляючої компанії, яка припинила виплати за відкачування септиків трьох багатоквартирних будинків.

Як писав OBOZREVATEL, фотографії того, як діти каталися на фекальній гірці в російському селі, викликали ажіотаж і безліч жартів у мережі.

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