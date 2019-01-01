Все ж теракт? Спливло ще одне відео з місця вибуху маршрутки в Магнітогорську

У мережі з'явилося свіже відео з місця смертельного пожежі в маршрутці в російському Магнітогорську, яка сталася у вівторок, 1 січня.

На кадрах, опублікованих RT, чітко чутно ланцюг пострілів, які супроводжували НП. Оператор зазначив, що подібні звуки свідчать про наявність боєприпасів у пасажирів "Газелі". (Щоб подивитися відео, доскрольте новинудо кінця).

Деякі видання спробували заспокоїти росіян, назвавши оприлюднені раніше дані про виявлену вибухівку не більше ніж ворожою національним інтересам панікою. Зокрема, в Telegram-каналі "Майор і генерал" написали про те, що, найімовірніше, в автобусі просто були петарди.

З'явилася версія про теракти в Магнітогорську Росбалт

Однак припущення особи, що знімала відео, підтвердили в коментарях користувачі. За їх словами, версія про теракт більше не здається дивною.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що вибухи в житловому будинку і маршрутці в Магнітогорську могли бути пов'язаними між собою терактами. У СК РФ ці дані спростували і заявили, що слідство продовжується. Як уточнюють в Telegram-каналі Незигарь, в декількох районах Магнітогорська йдуть спецоперації, в яких задіяні підрозділи ОМОНу.

Один з мешканців будинку, в якому стався вибух, Михайло Ареф'єв розповів Znak Челябінськ, що людей евакуювали в два автобуси. "Я забрав сім'ю, і ми поїхали до батьків. У кварталі працює ОМОН. З собаками і зброєю. Будинок 91/1 евакуювали", – повідомив він.

Znak Челябинск

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 грудня вибух в житловому будинку Магнітогорська забрав життя дев'яти людей.

За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ. В результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку.

1 січня стало відомо про новий смертельний ПП в Магнітогорську – загорілося маршрутне таксі.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.