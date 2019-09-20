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20 вересня • оновлено в 09:56
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"Все згоріло!" У Росії приховали причини ганьби космічного масштабу

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У Кремлі відмовилися коментувати ганебну ситуацію, яка сталася на пілотованому космічному кораблі "Союз МС-09".

У Роскосмосі приховали дані про появи тріщини в обшивці корабля, передає ТАСС.

"Ми рекомендуємо вам звертатися в Роскосмос, до (глави держкорпорації Дмитру) Рогозіну. Це не наша тема", – заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Також він не став відповідати на питання, чи доповіли Володимиру Путіну інформацію про причини появи отвору в "Союзі".

Раніше Рогозін повідомив, що вони знають, звідки з'явилася "дірка" в кораблі "Союз МС-09", але не збираються розкривати цю інформацію громадськості. За його словами, всі проби, щоб з'ясувати причину, фахівці держкорпорації "вже взяли", а сам корабель "давно вже згорів".

"Що там сталося, нам все зрозуміло, але ми вам нічого не розповімо", – розповів він.

МКС

МКС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2018 року стало відомо, що зістикований з МКС російський корабель "Союз МС-09" "протікає" у відкритий космос.

Пізніше безглузді виправдання Росії за скандал з ПП на космічному кораблі, де виявили тріщину, висміяли в ємною карикатурі.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Рогозін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
космос Роскосмос МКС
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филипп филипыч
филипп филипыч
хорошо что украина не испытывает позоры космического масштаба. майдановцы угадайте почему?))
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
А в чем позор-то? В том, что Россия единственная в мире, кто делает пилотируемые корабли?
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Shestopalov Denis, Ага, разработки 70-х годов. Двигатели до сих пор украинские используете.
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