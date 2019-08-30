"Все йде за планом": в СБУ оприлюднили нову інформацію щодо обміну

Обмін полоненими між Україною і Росією не відбудеться 30 серпня.

Процес обміну здійснюється в плановому режимі, – сказала у коментарі OBOZREVATEL спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська.

В контексті непідтверджених повідомлень про те, що нібито обмін може відбутися з хвилини на хвилину і нібито у київському аеропорту "Жуляни", вона заявила: "Ми не кажемо дату. Остаточної дати поки що немає".

Олег Сенцов Бізнес.Медіа

Відповідаючи на запитання, в чому полягає головна перешкода для обміну, Гітлянська сказала: "Жодних перешкод, все йде планово".

Як писав OBOZREVATEL, повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися у різних джерелах ввечері 29 серпня. Через це в аеропорту "Жуляни" (Київ) почався справжній ажіотаж – туди злетілася преса. Також стало відомо про виїзд до Києва родичів полонених. Проте вже з 10-ї години ранку 30 серпня почали з'являтися повідомлення протилежного змісту. Так, стало відомо, що рідні одного з українських військових моряків, яких мають повернути на батьківщину в рамках українсько-російського обміну, повертаються додому, не доїхавши до Києва.

Нагадаємо, що у списку повинні бути:

Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Євген Панов, Роман Сущенко, Станіслав Клих

24 українських моряка: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприск, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер. Інформація щодо іще 7 моряків уточнюється

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