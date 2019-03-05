Врятувати не вдалося: у Росії в сім'ї відомого політолога трапилася трагедія

У Москві трагічно загинув дворічний син відомого російського політолога Кирила Рогова.

Трагедія сталася 4 березня на Великій Черьомушкінській вулиці, передає "МК".

Повідомляється, що малюк спав на балконі в колясці — це був традиційний ритуал, зазвичай за ним доглядала няня. Жінка закріпила дитину ременями безпеки. В цей час старший брат дитини (всього в родині четверо дітей-хлопчиків) займався з викладачем музикою.

Встановлено, що няня прикрила двері балкону, щоб не заважати спати хлопчикові і на деякий час залишила коляску без нагляду. Передбачається, що дитина сама якось вибралася з коляски і випала з висоти 5-го поверху.

На землі дитину знайшов школяр, який повертався додому. Він заніс хлопчика до найближчої адміністративної будівлі, але врятувати його не вдалося — малюк помер від отриманої травми. Про подію сім'ї повідомили поліцейські. Вже після цього знадобилася допомога няні — у неї стався психічний зрив.

Наразі поліція перевіряє інцидент на наявність у ньому складу злочину за статтею КК "Заподіяння смерті з необережності".

Політолог Кирило Рогов RTVi

Кирило Рогов народився у 1966 році у Москві. Є завідувачем кафедри суспільно-політичних комунікацій Факультету державного управління Академії Народного Господарства при уряді РФ. Кандидат філологічних наук, професійний журналіст, пише на економічні та політичні теми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Краснодарі 30-річна жінка вбила власну дитину, а після покінчила життя самогубством.

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