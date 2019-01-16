"Врятувала іконка": п'яний священик РПЦ зніс авто з людьми. Момент ДТП лоб у лоб потрапив на відео

У місті Великі Луки Псковської області місцевий священнослужитель — завідувач канцелярією Великолукського Єпархіального управління, штатний клірик Свято-Вознесенського кафедрального собору міста Великі Луки ієродиякон Андрій Парфьонов — вилетів на своїй Toyota Camry на зустрічну смугу і спровокував ДТП, у якій серйозно постраждали дві жінки.

Кримінальну справу стосовно Парфьонова досі не порушили, і родичі постраждалих побоюються, що винуватець аварії уникне відповідальності, пише "Інфо-24". У прес-службі Великолуцької єпархії повідомили, що після того, що сталося, священик тимчасово — "до завершення слідства" — заборонений у служінні.

ДТП Piter.tv

ДТП Piter.tv

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 00:30 у ніч на 12 січня. Автомобіль, яким керував священик, врізався у Daewoo Nexia, де перебували водій і троє пасажирів. Удар припав на бік переднього пасажирського місця — там сиділа 43-річна Катерина Царьова. Жінка виявилася затиснутою спотвореними дверима, вона отримала черепно-мозкову травму і переломи ребер. Крім того, у неї роздроблені кістки тазу, і потрібна операція.

"Він летів настільки швидко, що наш водій не встиг нічого зробити", — розповіла друга постраждала.

Донька Катерини Царьової Анастасія отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.

За словами дівчини, ієродиякон підійшов до їхнього авто зі словами: "Вибачте, мене занесло".

Андрій Парфьонов Piter.tv

Під час огляду встановлено, що водій Daewoo Nexia був тверезим, а в пробі Андрія Парфьонова містилося 0,71 проміле алкоголю (за встановленої законом РФ межі 0,16 проміле у видихуваному повітрі).

Парфьонов приходив у лікарню до постраждалої Царьової.

"Він ретельно просив вибачення і зі словами "Ось, вона нас усіх врятувала" показував маленьку ікону з панелі управління його автомобіля, зі сльозами на очах він розповідав про важке дитинство і хворих батьків, які не перенесуть такої звістки", — повідомляє зі слів Анастасії видання.

Дівчина заявила, що наостанок священик запевнив: "Я нічого не пив, тільки причастився".

П'яний священик влаштував серйозне ДТП у Великих Луках. 35-річний чоловік виїхав на зустрічну і на великій швидкості зіткнувся з іншою машиною.



В результаті постраждали дві дівчини. У одній закрита черепно-мозкова травма, у другого - переломи тазу і ребер pic.twitter.com/d24Sr4te0r - НТВ (@ntvru) 16 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, випадки з нетверезими священиками, які скоюють ДТП не рідкість:

Священик на позашляховику зруйнував до десяти могил на кладовищі Харкова.

У Львові священик попався п'яним за кермом. Драгер показав 2,49 проміле, що в 12 разів перевищує норму алкоголю у крові.

В Одеській області сталася ДТП за участю автомобіля BMW X5 під управлінням отця Михайла Павлишина, благочинного Кілійського округу УПЦ МП, який зійшов із траси на дорозі Т1628 Вилкове — Спаське, біля заправки "Petroll", і врізався у стовп.

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