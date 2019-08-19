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Врізався хвостом: із російським літаком трапилася НП у Вірменії

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У понеділок, 19 серпня, в місті Гюмрі на півночі Вірменії трапилася надзвичайна подія з російським літаком авіакомпанії "Победа" – він здійснив жорстку посадку в аеропорту Ширак, пошкодивши хвіст.

Про це повідомляється на сторінці Комітету цивільної авіації Вірменії в Facebook. Номер рейсу не уточнюється.

"19 серпня близько 16:04 (за місцевим часом – Ред.) літак авіакомпанії "Победа" врізався в злітно-посадкову смугу в аеропорту Ширак у Гюмрі, в результаті чого була пошкоджена хвостова частина", – йдеться в повідомленні.

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Із російським літаком трапилася НП у Вірменії

РИА Новости

Відзначається, що на борту перебували 173 пасажири. Ніхто з них не постраждав.

Для з'ясування обставин НП була створена спеціальна комісія. Наступний рейс повинен виконати резервний літак авіакомпанії "Победа".

При цьому, представник "Победы" в коментарі "РИА Новости" заявила, що для того, щоб робити висновки про жорстку посадку літака в Вірменії немає підстав.

"На післяполітному огляді виявлено пошкодження хвостової п'яти, призначеної для захисту фюзеляжу. Дотик п'ятою трапився при виході на друге коло. Отже, заяви в ЗМІ про жорстку посадку не відповідають дійсності", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак L410 авіакомпанії "Хабаровські авіалінії", який летів у Ніколаєвск-на-Амурі, екстрено повернувся в Хабаровський аеропорт через НП.

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Місце
Вірменія
Тег
літак
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийские самолеты это летающие гробы
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