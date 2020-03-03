Впізнати злочинця можна за датою народження: психолог зганьбився безглуздою заявою

В офіційній газеті московської поліції "Петрівка 38" вийшло інтерв'ю з психологом Борисом Хигиром, в якому він розповів, що злочинця нібито можна обчислити по ПІБ та даті народження з похибкою всього в 20%.

Наприклад, як стверджує Хигир, багато корупціонери народилися з травня по серпень, а більшість педофілів мають першу групу крові, у закоренілих убивць жахливий почерк.

Також він заявив, що лінії на руках Маяковського і Єсеніна доводять, що вони були вбиті, а не наклали на себе руки.

Психолог запевняє, що особливо жорстокі злочинці часто мають по батькові Миколайович, Ігорович, Анатолійович, Павлович, Семенович, Олегович і Олександрович. При звільненні з колонії "зазвичай виділяються своєю поведінкою" Ніколаї, Анатолії та Володимири, а "з десяти Сергєєв п'ятеро можуть бути злочинцями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що завдяки шоу "Битва екстрасенсів" невинно засуджені в Україні нібито вийшли з тюрем.

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