Вперше за 40 років: з Азовським морем трапилася катастрофа. Страшне відео

У Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю.

Про екологічне лихо повідомляє Life. Трапилося це через сильні вітри. В результаті берегова лінія відсунулася углиб на кілька кілометрів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

За словами вчених, біду створили так звані нагінні вітри. Через них вода коливається біля берегів. В цьому році явище побило всі рекорди. Востаннє таке явище траплялося близько 40 років тому.

Крім того, у Ростовській області обміліла річка Дон, а піщана буря засипала Таганрог на чотири метри.

"Рівень води різко зменшується через дії вітру. Відбувається так званий згін води. Коли воду вітром здуває, на деякий час і рівень води знижується. Це не якась незвичайна подія [...] У цьому нічого особливого немає, є моніторинг, є спостереження, яким вже кілька десятків років, вони показують, як часто може трапитися нагон або згін", – повідомив гідролог, фахівець з повеней Михайло Болгов, передає BFM.ru.

У той же час в Таганрозі через сильні вітри і відлив почалися проблеми з водопостачанням. Вони тривають вже кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відоме волинське озеро Світязь, яке вважається найглибшим в Україні, катастрофічно обміліло.

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