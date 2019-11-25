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25 листопада • оновлено в 10:16
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Вперше за 40 років: з Азовським морем трапилася катастрофа. Страшне відео

9.9т
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У Таганрозькій затоці (Росія) Азовське море катастрофічно обміліло і практично перетворилося на пустелю.

Про екологічне лихо повідомляє Life. Трапилося це через сильні вітри. В результаті берегова лінія відсунулася углиб на кілька кілометрів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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За словами вчених, біду створили так звані нагінні вітри. Через них вода коливається біля берегів. В цьому році явище побило всі рекорди. Востаннє таке явище траплялося близько 40 років тому.

Крім того, у Ростовській області обміліла річка Дон, а піщана буря засипала Таганрог на чотири метри.

"Рівень води різко зменшується через дії вітру. Відбувається так званий згін води. Коли воду вітром здуває, на деякий час і рівень води знижується. Це не якась незвичайна подія [...] У цьому нічого особливого немає, є моніторинг, є спостереження, яким вже кілька десятків років, вони показують, як часто може трапитися нагон або згін", – повідомив гідролог, фахівець з повеней Михайло Болгов, передає BFM.ru.

У той же час в Таганрозі через сильні вітри і відлив почалися проблеми з водопостачанням. Вони тривають вже кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відоме волинське озеро Світязь, яке вважається найглибшим в Україні, катастрофічно обміліло.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
Тег
Азовське море
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"песчаная буря засыпала Таганрог на четыре метра", ага, в дома теперь входят в окна второго этажа!:)
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свидомиты немного поананируют от радости. А ведь можно по-человечески понять бедных..других радостей кроме как проблемы у москалей, и не осталось у "украинствующих" СУГС!
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Франко Иван
Франко Иван
Крымская карма.... :о)
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