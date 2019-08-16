Впав у яму з окропом: у Росії недбалість влади мало не вбила дитину

У російському місті Омськ дитина звалився в яму з окропом, що утворилася після прориву тепломережі.

Як повідомляє прес-служба регіонального управління Следкома РФ, хлопчик отримав численні опіки.

"26 липня 2019 року в тепловій мережі, що належить комерційній організації і проходить поблизу будинку 7 корпус 6 по вулиці Завертяева в Омську, виник прорив гарячої води, призначеної для побутових потреб. З огляду на неусунення аварії особами, відповідальними за безпечну експлуатацію теплової мережі, близько 22-ї години 28 липня 2019 року проходив повз 10-річний хлопчик провалився в розмиту грунт з гарячою водою і отримав множинні опіки тіла", – йдеться в повідомленні.

На даний момент хлопчик проходить лікування, загрози життю для нього немає.

Правоохоронці почали вести розслідування, почавши кримінальну справу за статтею "Виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки".

Прорив тепломережі в Омську Скріншот

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