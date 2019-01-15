Упав дах: у Росії сталася нова НП. Перші фото

У Новоузенську Саратовської області (Росія) обвалилася частина покрівлі середньої школи №8 — 150 квадратних метрів.

За попередніми даними, інцидент стався о 8:40 за місцевим часом у вівторок, 15 січня, передає "П'ятий канал".

Як розповіли представники екстрених служб, у цей момент в навчальному закладі перебували 117 школярів і восьмеро викладачів.

"П'ятий канал"

"П'ятий канал"

У результаті події ніхто не постраждав, оскільки в кабінети шматки покрівлі не провалилися.

Зазначається, що не так давно проводився капітальний ремонт даху будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня у місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку. В результаті НП загинули двоє людей.

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