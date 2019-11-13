"Впала в ноги!" Медведєв публічно осоромився перед росіянами. Відео

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після того, як йому в ноги впала жінка з проханням про допомогу, вийшов до жителів і заявив, що "проблем завжди вистачає".

Інцидент стався в сибірському селищі Санніково (Росія), куди Медведєв приїхав з робочим візитом. У ноги чиновнику кинулася місцева жителька, яка поскаржилася на бездіяльність регіональної влади, повідомляє Telegram-канал "Ви слухали "Маяк" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Жінка плакала і говорила, що в її будинку вже три роки немає гарячої води.

Дмитро Медведєв Скріншот

"Я втомилася ходити по всіх інстанціях! Я інвалід другої групи, зверталася в усі інстанції. У нас три роки немає води гарячої. Газова котельня ось у нас своя з 2003 року. Три п'ятиповерхівки, 140 квартир залишилися без гарячої води з 2016 року", - розповіла мешканка села Медведєву.

Він в свою чергу, пообіцяв розібратися в проблемі.

"Ви не хвилюйтеся, все буде нормально. Вас почули, не хвилюйтеся. Це, звичайно, неподобство, треба розбиратися", - заявив Медведєв.

Однак пізніше він знову вийшов до жителів Санніково і заявив, що проблем завжди вистачає.

"Проблем завжди вистачає...Проте, розвиток буде", - сказав Медведєв.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час поїздки в Краснодар засвітив нижню білизну.

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