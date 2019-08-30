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Впала в кому в басейні: в Туреччині сталася чергова трагедія з росіянами

1.3т Читати матеріал російською

Під час відпочинку в Туреччині 19-річна московська студентка впала в кому.

Це сталося, коли дівчина плавала в масці в басейні, повідомляє "РЕН ТВ"

За даними телеканалу, мати постраждалої не відразу зрозуміла, що сталося. Однак незабаром студентку витягли з води непритомну.

Відзначається, що дівчину вже привезли з Туреччини в Росію, зараз вона знаходиться в реанімації в стані коми.

Інші подробиці поки не відомі.

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Дівчину забрали в лікарню

Дівчину забрали в лікарню

Global Look Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині загадково загинула 16-річна російська модель. Її привезли в Росію без внутрішніх органів, проте медики версію про їх навмисному вилученні спростували.

Крім того, на курорті в Туреччині стався моторошне ПП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну. Дівчинка перебувала в комерційного банку, то, але потім померла в лікарні.

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Місце
Туреччина
Тег
Новини Росії
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