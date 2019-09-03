Впала в кому на курорті в Туреччині: історія з росіянкою закінчилася трагічно

19-річна студентка з Москви, яка з незрозумілих причин захлинулася в басейні, а потім впала в кому під час відпочинку в Туреччині, померла.

Росіянка померла в НДІ Скліфосовського увечері в понеділок, 2 вересня, повідомляє "Московский комсомолец".

"В останні дні її стан оцінювався як критичний", - йдеться в повідомленні.

Машина швидкої допомоги вести

Дівчина проводила канікули в Антальї, вона почала захлинатися, коли плавала в басейні з маскою. Їй на допомогу кинулися відпочиваючі, однак, коли їм вдалося витягти її з басейну, росіянка вже встигла наковтатися води. В результаті дівчина впала в кому.

Протягом восьми днів москвичка перебувала в лікарні в Туреччині, після чого лікарі дали дозвіл на її транспортування додому. 30 серпня її перевезли в московську лікарню. В аквапарку Sealanya Seа Park, де стався нещасний випадок, запевнили, що у них не збереглося жодного запису з камер відеоспостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині загадково загинула 16-річна російська модель. Її привезли в Росію без внутрішніх органів, проте медики версію про їх навмисному вилученні спростували.

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