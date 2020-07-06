Или почему "обустраивать империю" уже поздно?

Путинское позорное обнуление вызвало к жизни встречное желание защитить Конституцию 1993 года, внести в нее хорошие поправки и обустроить, наконец, Россию так как надо. То есть, по-человечески. Сделать ее страной, пригодной для обитания.

Партия "Яблоко" инициировала создание Общественного конституционного совета, в который вошли весьма достойные люди, и выдвинула альтернативные поправки под названием "Конституция свободных людей". Поправки вполне годные, не случайно по данным независимого опроса общественного мнения, если бы россиянам предложили выбор между путинскими и яблочными поправками, то за яблочные проголосовало бы больше. В числе прочих целей "Конституция свободных людей" преследовала цель усиления роли местного самоуправления…

Идей обустройства России, альтернативных путинским, немало. Большинство из них связано с преодолением москвоцентризма. Например, режиссер Владимир Мирзоев в своих размышлениях о том, что же надо сделать, чтобы люди могли нормально жить в России, несколько раз обращался к идее "Соединенных штатов России". Вот его мысли:

Децентрализация РФ. Соединенные Штаты России как форма мирного сосуществования "двух народов" — людей модерна и людей архаики. Они не должны тянуть друг друга — ни назад, ни вперед. Страна огромная, пустая — места всем хватит. Будем жить под одним солнцем и не встречаться веками. Библейский пояс и Калифорния — пример для нас.

И еще:

В такой сложной многоукладной и негомогенной стране, как Россия, должно существовать разнообразие экономических и социальных моделей. Сила культуры и сила государства не в унификации, а в многообразии образов мира и образов мысли. Можно сделать прекраснодушное заявление? Я надеюсь на Соединенные Штаты России. Пусть будут консервативные штаты – наш посконный, сермяжный "библейский пояс". И пусть будет наша родная "Калифорния", где привольно будут жить русские европейцы: вольные художники, люди театра, поэты, кинематографисты. Короче говоря, интеллектуалы либерального толка и люди близкие им по духу и образу мыслей.

И у яблочной "Конституции свободных людей", и у мирзоевских Соединенных Штатов России есть несколько общих недостатков, главный из которых – отсутствие адекватной оценки сути сегодняшней путинской России, того места, которое она занимает в историческом процессе данной страны.

В статье о будущем России от 2.07.2020, Григорий Явлинский пишет, что, по его мнению, необходимо

восстановить связи с исторической Россией, чье естественное движение к демократической легитимности было прервано преступным государственным переворотом 1917 года и разгоном Учредительного собрания.

То есть, предлагает вернуться в сентябрь 1917-го, совершить путешествие во времени.

Режиссер Мирзоев предлагает не менее фантастическое предприятие, а именно перенести в российские реалии нормы жизни, сложившиеся в США, в стране с принципиально иной биографией и кредитной историей.

Россия – империя, громадная территория которой возникла в результате постоянных завоеваний. Успеху и масштабу этих завоеваний, начавшихся с расширения сравнительно небольшой Московии в конце 14-го века, способствовал распад Монгольской империи, экспансия на восток и юг, где завоевателям противостояли разрозненные и ослабленные междоусобными конфликтами государства и племенные сообщества.

В 1917 году начался первый этап распада Российской империи, которую большевики затем восстановили в форме Советского Союза. Второй случился в 1991 году. Путин, преследуя цель восстановить былой масштаб и мощь империи, неважно в какой форме, СССР или "Русского мира", на самом деле объективно действует в противоположном направлении. То есть способствует третьему и окончательному распаду Российской империи.

Советский Союз умер в том числе и из-за того, что надорвался в гонке вооружений и политическом противостоянии более сильному и экономически эффективному противнику. Путинская Россия, обладая намного меньшими ресурсами по сравнению с СССР, движется тем же курсом.

Будучи наследницей СССР и имперского духа "исторической России", Россия путинская не может отказаться от экспансии как в форме информационных, так и обычных агрессивных войн. Мифологическое "обоснование" этих будущих войн Путин уже сделал в своих "исторических" статьях и выступлениях, в которых заявлено о "русских подарках", которые бывшие союзные республики не вернули при выходе из СССР.

В гибели Российской империи немаловажную роль сыграла Первая мировая война. Одной из причин гибели СССР стала война с Афганистаном. Путин ведет одновременно две войны: против Сирии и против Украины. Не за горами еще одна. Либо новое наступление в Украине, либо попытка проглотить Беларусь. Что станет спусковым крючком распада, предугадать сложно. Есть общая тенденция – империи в 21 веке не живут. Россия на несколько десятилетий подзадержалась во времени…

Попытки оппозиционеров создавать планы демократического обустройства России не лишены смысла. Они препятствуют впадению в отчаяние противников путинского режима, показывая демократическую альтернативу. То есть, выполняют важную функцию психологической поддержки. Но в условиях практически неизбежного распада России после Путина, распада, совершаемого усилиями, прежде всего самого Путина, более полезными были бы программы обустройства регионов: Сибири, Урала, Дальнего Востока, российского Севера. Это требует не столько общедемократической фразеологии, сколько владения конкретной фактурой региона, знания его болевых точек и потенциальных точек роста. Полагаю, что будущее не за столичной либеральной тусовкой, а за региональными лидерами протеста.