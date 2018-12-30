Воював на Донбасі? Вбивця-попутник BlaBlaCar зробив гучне зізнання

Росіянин Віталій Чікіров, який був затриманий за підозрою у вбивстві директора Burger King Ірини Ахматової, зізнався в скоєнні злочину.

Як передає "Лента.ру", 29-річний чоловік за підсумками допиту в слідчому відділі Москви дав свідчення, розповівши, що спланував вбивство заздалегідь, забронювавши на сервісі BlaBlaCar з фальшивих акаунтів всі місця в машині жертви.

"Вбивство скоєно в Підмосков'ї, зараз в Серпуховском районі кілька оперативно-слідчих груп шукають тіло загиблої", — уточнило джерело.

Віталій Чікіров mk.ru

Повідомляється, що після вбивства Чікіров викинув тіло і на автомобілі поїхав в Ярославль, де у нього живуть дружина і коханка. Спочатку він хотів продати авто за запчастини, але кинув його в місті, коли дізнався про розшук.

Потім чоловік за допомогою того ж сервісу пошуку попутників приїхав до родичів у Володимир, де переховувався у знайомого, і напередодні вирішив втекти в Нижній Новгород. Але автомобіль був зупинений в районі міста Гороховец нарядом ДПС і оперативниками місцевого відділення карного розшуку. На його упіймання правоохоронцям знадобилася ціла тиждень.

За даними "МК", раніше Чікіров служив в гарячих точках і проходив спецпідготовку. Він є батьком двох неповнолітніх синів, входив до так званого "Бойового братства" і має кличку "Чекіст" через здібності конспірувати діяльність.

Відзначимо, "Бойове братство" активно підтримує терористів "Л/ДНР", в тому числі і фінансово. Ймовірно, що вбивця міг також воювати проти України на Донбасі.

Віталій Чікіров mk.ru

Ірина Ахматова vk.com/ЧП Тула

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожа історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

В результаті правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

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