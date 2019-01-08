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Борислав Береза
Борислав Береза
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Вова, уймись. Отдай Крым и вали с Донбасса!

7.7тЧитати матеріал російською

А пока вся страна сосредоточились на Рождестве и Томосе, на российских авиационных форумах разыгралась самая настоящая трагедия, с тоннами корвалола и острым запахом горелой ваты. Злой и коварный Госдеп США не дал разрешения на поставку в мирную страну Иран 40-ка авиалайнеров Сухой Суперджет 100. Потому, что санкции. Общая сумма сорвавшейся сделки около 2,1 миллиарда долларов. Доллары американские. И очень бы пригодились российской экономике. Но не судьба. Причина банальна – доля иностранных составляющих в чуде российского авиапрома 77 % (из них 34 % двигатели). И в комплектации самолетов более 10% деталей из США. Это значит, что он российский лишь на 23 %, как впрочем, и большинство российского металлолома. Поэтому без разрешения США они не могут продать свои летающие мельницы.

Вова, уймись. Отдай Крым и вали с Донбасса!

Сделка готовилась несколько лет, и учитывая то, что на этих самолётах не хотят летать даже самые близкие друзья России, нанесёт российскому авиапрому достаточно ощутимый удар. А причина полной непопулярности этого самолёта стандартна – отсутствие нормального сервиса, низкая надёжность двигателей (SaM146, совместное производство с Францией, требует капремонта на 1000-2500 часах эксплуатации, по сравнению с 8-9 тыс. часов у западных двигателей). Еще, говорят, во время полёта в нём можно покурить в щёлочку. Шучу. Но не совсем.

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Источники из Вашингтона сообщают, что в США не захотели упускать такой шанс вжарить две страны, которые находятся под американскими санкциями. А учитывая то, что россиянам очень важно продать Сухой Суперджет 100, можно сказать, что Кремлю передают очередной привет из Белого дома. Сейчас набегут россияне и начнут рассказывать, что это мелочи, но я им напомню один старый грубый анекдот:

Мужик едет в тролейбусе и сам себя пытается уговорить (внушительно):

- Я не хочу ср*ть!

- Я не хочу ср*ть!

- Я не хочу ср*ть!

- Я не хочу ср*ть!

- Я не хочу ср*ть!

- Я...

- Я не уср*лся!

- Я не уср*лся!

- Я не уср*лся!

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Так и хочется после этого сказать:

- Вова, уймись. Отдай Крым и вали с Донбасса. В долгосрочной перспективе ведь тебе хуже будет.

Так ведь не послушает. У него свое грабельное поле.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Берези
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Росия не ищет легких путей. Пока лоб от граблей не треснет ху.ло не успокоится.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Росия не ищет легких путей. Пока лоб от граблей не треснет ху.ло не успокоится.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
По сути так и есть. Правильно сказано
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