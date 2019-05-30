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"Ворожі фрукти": в Росії бульдозером знищили "санкційні" яблука і нектарин

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У російському місті Єкатеринбург знищили 1 тонну 143 кг заборонених до ввезення в Федерацію яблук і нектаринів. Продукцію на чотирьох складах виявили на міській плодоовочевій базі ФСБшники і митники в ході перевірки, повідомляє Облгазета.ру.

"Яблука і нектарини невстановленого походження, без маркування та супровідних документів вилучені і знищені на полігоні побутових відходів", — розповіли в прес-службі Россільгоспнагляду.

"У Єкатеринбурзі знищують ворожі яблука і нектарини. Їх демонстративно поховали в надії на здорові рішення чинуш", — написали автори телеграм-каналу FTP.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
РосіяЄкатеринбург
Тег
Новини Росії
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"А могли бы раздать пенсионерам!"
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Обозные писатели заголовков в своем репертуаре))) дБ Бл..
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