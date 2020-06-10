Вельми низька статистика смертності від коронавірусу в Росії при майже пів мільйона випадків захворювання є "складною для розуміння".

З такою заявою виступив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан на брифінгу в Женеві, передає Reuters.

Він закликав владу РФ переглянути способи виявлення та звітності щодо летальних наслідків, оскільки низький рівень смертей при високому рівні захворюваності виглядає "незвично".

Станом на вечір 10 червня в Росії заразилися COVID-19 більше 493 тисяч осіб, з яких 6 358 померли. Майже 253 тисячі, за даними російського Міністерства охорони здоров'я, уже вилікувалися.

Статистика по коронавірусу в Росії

Коронавірус у Росії. Ілюстрація DW

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі. Позитивні зрушення спостерігаються лише в Європі.