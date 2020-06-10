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10 червня • оновлено в 23:06
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ВООЗ здивована низькою смертністю від COVID-19 у Росії

2.3т
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Вельми низька статистика смертності від коронавірусу в Росії при майже пів мільйона випадків захворювання є "складною для розуміння".

З такою заявою виступив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан на брифінгу в Женеві, передає Reuters.

Він закликав владу РФ переглянути способи виявлення та звітності щодо летальних наслідків, оскільки низький рівень смертей при високому рівні захворюваності виглядає "незвично".

Станом на вечір 10 червня в Росії заразилися COVID-19 більше 493 тисяч осіб, з яких 6 358 померли. Майже 253 тисячі, за даними російського Міністерства охорони здоров'я, уже вилікувалися.

Статистика по коронавірусу в Росії

Статистика по коронавірусу в Росії

Коронавірус у Росії. Ілюстрація

Коронавірус у Росії. Ілюстрація

DW

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі. Позитивні зрушення спостерігаються лише в Європі.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

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