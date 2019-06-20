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"Вони там є": Путін зробив несподіване зізнання про своїх найманців

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Президент Росії Володимир Путін підтвердив присутність в Сирії найманців з приватних військових компаній.

Про це Путін заявив в ході "прямої лінії" в четвер, 20 червня, відповідаючи на запитання кореспондента ВВС. При цьому він заявив, що їх не можна вважати учасниками бойових дій.

"Що стосується приватних компаній, в тому числі приватних охоронних компаній, під егідою яких діють люди, про яких ви згадали [ПВК "Вагнера"], а вони там дійсно присутні. Це не держава російська, вони не є учасниками бойових дій, на жаль, або на щастя", - заявив Путін.

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За його словами, в Сирії вони нібито вирішують питання економічного характеру, пов'язані з видобутком нафти і з освоєнням родовищ.

"Звичайно, ми визнаємо, що навіть вирішуючи ці народно-господарські завдання і проблеми, ці люди ризикують життям, і в загальному і цілому це теж внесок у боротьбу з тероризмом, тому що вони відбивають ці родовища у "іділівців". Але це не російська держава і не російська армія, тому ми тут нічого не коментуємо", - додав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін заявив, що готовий дати шанс на війні президенту України Володимиру Зеленському, щоб той міг "вирішити проблему" на Донбасі.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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леня зе
леня зе
ну тупые.опять же есть ролик и не нужно выдумывать то чего нет и не было.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, вы сами поняли, что написали?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Бухгалтер Борис, написали правильно путин х...ло
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