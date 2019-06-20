"Вони там є": Путін зробив несподіване зізнання про своїх найманців

Президент Росії Володимир Путін підтвердив присутність в Сирії найманців з приватних військових компаній.

Про це Путін заявив в ході "прямої лінії" в четвер, 20 червня, відповідаючи на запитання кореспондента ВВС. При цьому він заявив, що їх не можна вважати учасниками бойових дій.

"Що стосується приватних компаній, в тому числі приватних охоронних компаній, під егідою яких діють люди, про яких ви згадали [ПВК "Вагнера"], а вони там дійсно присутні. Це не держава російська, вони не є учасниками бойових дій, на жаль, або на щастя", - заявив Путін.

Новини Путін зганьбився в прямому ефірі через будівництво моста

За його словами, в Сирії вони нібито вирішують питання економічного характеру, пов'язані з видобутком нафти і з освоєнням родовищ.

"Звичайно, ми визнаємо, що навіть вирішуючи ці народно-господарські завдання і проблеми, ці люди ризикують життям, і в загальному і цілому це теж внесок у боротьбу з тероризмом, тому що вони відбивають ці родовища у "іділівців". Але це не російська держава і не російська армія, тому ми тут нічого не коментуємо", - додав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін заявив, що готовий дати шанс на війні президенту України Володимиру Зеленському, щоб той міг "вирішити проблему" на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.