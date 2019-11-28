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29 листопада • оновлено в 11:39
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"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео

33т
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Главу Росії Володимира Путіна розсердило питання від жителя Санкт-Петербурга про Україну, яке було поставлено під час зустрічі.

Путін не захотів дослухувати його до кінця. Відео інциденту опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов на сторінці у Twitter.

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"Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", – так Путін перервав чоловіка, який цікавився темою, і нервово засміявся.

У мережі у зв'язку з цим підкололи пропагандистів Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова, які "не в курсі", що на Україні зациклюватися не варто.

"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео
"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео
"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео
"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що вважає неправильним, якщо росЗМІ спеціально виставляють Україну в непривабливому світлі.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Коментарі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, враждовать с Россией - это смерть для Украины... вы этого не понимаете?
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0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Остапчук Игорь, дохрена, весь Юг и Восток... пришла пора исправить преступления комуняк, а украинцам вернуться к своим историческим национальным пенатам...
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0
0
Остапчук Игорь
Остапчук Игорь
Zhikharev Dmitry, А кто враждует? Сколько территории Украина окупировала в РФ?
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1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Придется украм выполнять минские соглашения.
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4
1
hunt andres
hunt andres
А кто/что потеряно то, шелкоперы?)
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3
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