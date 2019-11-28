"Вона втрачена": Путіна розсердило питання про Україну. Відео

Главу Росії Володимира Путіна розсердило питання від жителя Санкт-Петербурга про Україну, яке було поставлено під час зустрічі.

Путін не захотів дослухувати його до кінця. Відео інциденту опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов на сторінці у Twitter.

"Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", – так Путін перервав чоловіка, який цікавився темою, і нервово засміявся.

У мережі у зв'язку з цим підкололи пропагандистів Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова, які "не в курсі", що на Україні зациклюватися не варто.

Житель Пітера: У мене питання по Україні.

Путін: До чого тут Україна? Про себе треба думати! pic.twitter.com/Nk1UMSJ1HC - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що вважає неправильним, якщо росЗМІ спеціально виставляють Україну в непривабливому світлі.

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