"Вона вагітна! Я тут до чого!" Путін відзначився "інтимним" жартом на публіці. Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін пожартував про госпіталізацію топ-пропагандистки Кремля Маргарити Сімоньян.

Про головного редактора RT після скандалу на радіостанції "Ехо Москви" на форумі в Санкт-Петербурзі згадала одна з журналісток.

"Маргарита Симоньян не може тут бути з відомих вам причин", - почала вона.

Однак Путін тут же її перебив, заявивши: "Вона вагітна, а ви говорите "з відомих вам причин". Я тут до чого?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Симоньян була екстрено госпіталізована після зустрічі юристом Фонду боротьби з корупцією Любов'ю Соболь на радіостанції "Ехо Москви".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.