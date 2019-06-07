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"Вона вагітна! Я тут до чого!" Путін відзначився "інтимним" жартом на публіці. Відеофакт

1.9тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін пожартував про госпіталізацію топ-пропагандистки Кремля Маргарити Сімоньян.

Про головного редактора RT після скандалу на радіостанції "Ехо Москви" на форумі в Санкт-Петербурзі згадала одна з журналісток.

"Маргарита Симоньян не може тут бути з відомих вам причин", - почала вона.

Однак Путін тут же її перебив, заявивши: "Вона вагітна, а ви говорите "з відомих вам причин". Я тут до чого?"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Симоньян була екстрено госпіталізована після зустрічі юристом Фонду боротьби з корупцією Любов'ю Соболь на радіостанції "Ехо Москви".

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Особи
Маргарита Сімон'янВолодимир Путін
Місце
Росія
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Если б у полтора метрового ботоксного маразматика была б шмонька - он был бы бабушкой...
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