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18 січня • оновлено в 16:32
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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
Соціолог Всі статті автора

Володьку на царство должен позвать народ

3.7т
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После известного "конституционного" выступления Путина осталось ощущение недосказанности. Все теряются в догадках, как он "тушкой или чучелом" хочет остаться во власти после 2024 года. Однако гадать по словесным испражнениям Путина еще глупее, чем по экскрементам летучей мыши. То, что он говорил - всего лишь болтовня для отвода глаз. Все самое главное только начинается.

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Россияне, у вас смертельно опасная проблема

Дело вот в чем. Не царское это дело самому себе продлевать срок прибывания у власти. Володьку на царство должен позвать народ. И он есть у царя - профессиональный "народ", специально обученный и всегда готовый на любую подлость. Это разного рода клоуны, играющие роль общественников, казаков, депутатов, ветеранов, писателей и т.п. Из них и сформировали "Рабочую группу по внесению поправок в конституцию". Именно эти клоуны должны выступить с инициативой превращения Путина в пожизненного верховного правителя (как это юридически будет оформлено - не суть важно).

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Теперь Путин займется Беларусью и Донбассом

Роднина ударит по столу ржавым коньком, Исинбаева станцует голой у своего шеста, националист Прилепин пырнет ненавистного "кавказца" Бокерию трудовым пером, а тот в ответ вонзит в "великого русского писателя" дантесовский скальпель. Мацуев сыграет Свадебный марш, а потом все дружно закричат: "Батюшка царь, правь и володей нами вечно! Вот тебе для этого новые конституционные цацки!".

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Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Вибори в Росії
Особи
Захар Прилепин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйдмана
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу намъ! Царствуй на страхъ врагамъ, Царь православный! Боже, Царя храни!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Наконец то криворотый Жидман понял, шо ему в России не светит ничего. Муйданы не предусмотрены!
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Grin Ivan
Grin Ivan
Не самый плохой вариант для России.Стабильность для развития государства полезна. Да и запоминать фамилии мелькающих президентов не нада Как на украине.И клоун во власть не пролезет
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