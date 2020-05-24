Володін заявив про "атаки" США на Путіна: "Хочуть зруйнувати Росію!"

США нібито намагаються дискредитувати Росію і її президента Володимира Путіна, щоб зробити країну "якомога слабшою, а потім розчленувати".

Таку заяву 24 травня зробив спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін. Його слова цитує пресслужба відомства.

Володимир Путін РБК

На думку Володіна, Сполучені Штати "атакують" Росію, зокрема, дезінформацією про коронавірус.

"Атаки Сполучених Штатів спрямовані виключно на дискредитацію президента, ключових інститутів влади, провідних політиків, для того щоб підірвати довіру і послабити їх...

США не потрібна сильна Росія. Їх мета – зробити країну якомога слабшою, а потім її розчленувати. Такий план у них є, і вони від нього не відмовилися. Для цього на чолі нашої держави їм потрібні слухняні політики, які б керувалися їх інтересами, а не інтересами наших громадян", – сказав Володін.

Він також стверджує, що на Росію здійснюється "безпрецедентний тиск" і втручання у внутрішні справи держави. Це нібито викликано "хитким становищем" США в світі.

"В економіці та технологічному розвитку США став обганяти Китай, у військово-технологічному обігнала Росія", – заявив спікер.

"Щоб зберегти панівне становище, США йдуть на крайнощі, які раніше собі не дозволяли – як щодо Китаю, так і щодо Росії", – додав він. За словами Володіна, атаки Америка спеціально націлює в першу чергу на Путіна.

"Наша перевага – це наш президент, який користується довірою населення, США ж намагаються цю довіру підірвати", – стверджує політик.

Голова Державної Думи РФ В'ячеслав Володін duma.gov.ru

Як писав OBOZREVATEL, британський історик Майкл Бьорлі вважає, що 2020 рік повинен був стати "вершиною політичної кар'єри" для президента Росії Володимира Путіна, якби цьому не завадила пандемія COVID-19.