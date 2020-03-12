У Росії Путіна поставили вище за газ і нафту: знайшлося виправдання обнуленню

Голова Держдуми В'ячеслав Володін заступився за президента Росії Володимира Путіна перед критиками правки в Конституцію РФ, яка анулює всі попередні президентські терміни.

Це відбулося на пленарному засіданні, повідомляє пресслужба Держдуми. За словами спікера, зміни покликані "зробити Росію сильнішою".

"Сьогодні, зважаючи на виклики, які є, і загрози, які у світі існують, не нафта і газ наші переваги. Як ви бачите, і нафта, і газ можуть падати в ціні. Наша перевага – Путін, і ми його повинні захистити", – підкреслив Володін.

В'ячеслав Володін і Володимир Путін

Він додав, що бачить розвиток Росії в тому, що в чинного президента зберігається можливість переобратися після 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Держдума ухвалила в третьому читанні скандальні правки до Конституції РФ, які дають можливість Путіну залишитися в кріслі глави держави.

Раніше Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. Що з цього вийде – читайте в нашому матеріалі.

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