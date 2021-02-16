Топпропагандист Соловйов оскандалився через компліменти Гітлеру

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
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Соловйов зробив скандальну заяву про Гітлера

Російський топпропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського лідера Адольфа Гітлера "сміливою людиною", яка "не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".

Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін надіслав запит до прокуратури з проханням перевірити висловлювання на порушення російських законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму. Про це повідомило РБК, у розпорядженні якого опинився запит Рашкіна.

"Я не знаю, навіщо в Держдумі зараз розглядається законопроєкт про посилення відповідальності за реабілітацію нацизму, поки на центральному телебаченні безкарно то пам'ятник Краснову пропонують ставити, то Гітлера хвалять", – обурився політик.

Уточнюється, що гучну заяву пропагандист зробив 15 лютого в ефірі своєї програми "Вечер с Владимиром Соловьевым" на каналі "Россия 1".

Телеведучий висловив думку про те, що засуджений опозиціонер Олексій Навальний нібито не заслуговує на повагу. У цьому контексті Соловйов почав міркувати про "сміливих" людей, серед яких згадав Гітлера.

"Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною, [...] не косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни", – сказав пропагандист.

Пізніше він пояснив своє висловлювання, стверджуючи, що до реабілітації нацизму воно стосунку не має.

"Я сказав, що особиста сміливість Гітлера не була виправданням його вчинків", – заявив російський телеведучий.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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