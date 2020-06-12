Противостояние между ФСБ и ГРУ за сферы влияния и финансирование длится уже не первый год и даже больше, не первое десятилетие. Но в этом противостоянии Лубянки и Гризодубовой именно “фэсы” всегда были на шаг впереди “груш” и информационно, а порою даже физически, трамбовали “голубую кровь” военной разведки в режиме нон-стоп.

Разумеется, периодически ГРУ отвечали довольно меткими и болезненными парированиями, но по итогам противостояния ФСБ оказывалось лидером практически на любом плацдарме. Однако…

Однако, намедни центр “Досье” опубликовал масштабный доклад о деятельности ФСБ в России, начиная с периода существования КГБ. Поистине гигантский пласт информации, изобличающий абсолютный, тотальный контроль этой силовой структуры практических всех государственных структур и институтов власти.

За последние же 10 лет ФСБ применяя незаконные, силовые методы, осуществило, по сути, рейдерский захват Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и многих других государственных структур. И, куда уж далеко ходить, целиком и полностью обложило Министерство обороны, что для военной разведки ГРУ особо унизительно, находится под колпаком “фэсов”.

Согласно опубликованному материалу, ФСБ полностью контролирует и влияет на решения судей в важных делах, нарушает конституционные права граждан, ущемляет свободу слова, фальсифицирует уголовные дела, занимается рейдерством, культивирует применение пыток в лучших традициях КГБ и НКВД, а так же выполняет роль ликвидаторов лиц, по тем или иным причинам отказывающихся сотрудничать с Кремлем и представляющих угрозу диктаторским амбициям режима.

Пересказывать доклад можно очень долго, но в общих чертах, центр “Досье” попросту вывернул всё грязное белье ФСБ напоказ. Но, у многих может возникнуть вопрос, почему мой материал называется “Гризодубова наносит ответный удар”?

Дело в том, что центр “Досье” работает под покровительством именно ГРУ. Именно центр “Досье” отправил в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева для расследования деятельности ЧВК “Вагнер” (филиала ФСБ), где их “вагнеровцы” и убили. Отмечать, что данные военкоры работали под покровительством ГРУ, а сам Орхан Джемаль потомственный силовик, думаю, не стоит.

Регулярные сливы операций ГРУ за пределами Российской Федерации, которыми в основном занимался ресурс The Insider, получающий особо ценную информацию от людей связанных с ФСБ, неоднократно становились фактором унижения военной разведки на самом верху.

Именно ФСБ, в лице группы “Шалтай-болтай”, стояло за масштабной хаккерской атакой на ресурсы ГРУ, в частности, взломом почты Владислава Суркова и сливом имен и фамилий агентов разведки, работающих под прикрытием за рубежом.

Теперь же, годы жесткого утрамбовывания обернулись одним глобальным ответным ударом по всей Лубянке.

Уверен, рыжие уши сейчас полыхают как никогда, но интересен другой вопрос, каков будет ответ самого ФСБ. Ведь то, что опубликовал центр “Досье”, это не пощечина, а самый настоящий хук с правой, который может оказаться нокаутом. А обычно, такие унижения без ответа и очень даже жесткого, чтобы неповадно было, не остаются.

Наблюдаем!