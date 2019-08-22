Вогонь палає у небо: у Росії загорівся житловий будинок. Фото і відео з місця НП

У російському Саратові трапилася велика пожежа у житловому двоповерховому будинку на площі 600 кв. м.
Про це повідомляється на сайті регіонального управління МНС РФ. "Сталася пожежа у двоповерховому частково розселеному житловому будинку за адресою: м Саратов, вул. Вольська, д. 8. Площа пожежі склала 600 кв. м. Є постраждалі. Причина пожежі встановлюється", – йдеться в повідомленні.
У гасінні пожежі задіяно 77 осіб та 23 одиниці техніки.
Пожежа у житловому будинку в Саратові
Скріншот із відео
Кількість постраждалих поки не уточнюється.
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували сильне фото, на якому зображена мешканка Росії, що сидить біля уламків будинку і останніх речей, які залишилися у неї після пожежі.
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