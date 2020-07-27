Водоспад у метро і плаваючі машини: Москву затопило сильною зливою. Фото і відео

Борис Бондар Новини Росії 19:27, 27.07.2020 Оновлено: 20:02, 27.07.2020

У понеділок, 27 липня, на півночі російської столиці Москви дощ затопив кілька районів.

Про це повідомив Центр організації дорожнього руху російської столиці. Користувачі в соцмережах поділилися кадрами наслідків зливи.

Під удар стихії потрапили автодороги, МЦД і житлові комплекси. Користувачі соцмереж виклали численні ролики зі Свіблово, Ростокино й Останкінського району.

Потік води затопив перехід на станцію "Ботанічний сад". Натиску стихії також не витримав ЖК "Грін-парк" від компанії "ПІК-Комфорт".

Під удар стихії потрапили автодороги, МЦД і житлові комплекси.
(ЦОДД)
Натиску стихії також не витримав ЖК "Грін-парк"
(ЦОДД)
На півночі російської столиці Москви дощ затопив кілька районів
(ЦОДД)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 20 червня через сильну зливу затопило проїжджу частину кількох вулиць. Найбільше від рясних опадів постраждав південь Москви.

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