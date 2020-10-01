Водій автобуса слідом за прибиральницею переміг на виборах у Росії. Фото

Юрій Сергієнко Новини Росії 19:01, 1.10.2020 Оновлено: 19:10, 1.10.2020

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори на пост глави Сусанинського району Костромської області.

Чоловік вирішив взятися за зміну команди адміністрації, пише Regnum.

"В адміністрації району сформована гарна команда, там є фахівці, які справляються зі своїми завданнями. Після вступу на посаду я подивлюся, що і як. Чистити команду, на мій погляд, необхідно буквально трошки, точково. Робити це треба акуратно, щоб не нашкодити роботі адміністрації", – розповів він агентству.

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори в Костромській області.
Фото regnum.ru

Давиденко також заявив, що першочерговими проблемами району є початок опалювального сезону, стільниковий зв'язок і водопостачання. Після вступу на посаду він має намір зайнятися цими питаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чухломському районі Росії прибиральниця Марина Удгодська, яка була підставною кандидаткою на виборах, стала главою місцевого сільського поселення. Жінка розповіла, що не знає про свої нові обов'язки на посаді очільниці селища.

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