Водій автобуса слідом за прибиральницею переміг на виборах у Росії. Фото

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори на пост глави Сусанинського району Костромської області.

Чоловік вирішив взятися за зміну команди адміністрації, пише Regnum.

"В адміністрації району сформована гарна команда, там є фахівці, які справляються зі своїми завданнями. Після вступу на посаду я подивлюся, що і як. Чистити команду, на мій погляд, необхідно буквально трошки, точково. Робити це треба акуратно, щоб не нашкодити роботі адміністрації", – розповів він агентству.

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори в Костромській області. Фото regnum.ru

Давиденко також заявив, що першочерговими проблемами району є початок опалювального сезону, стільниковий зв'язок і водопостачання. Після вступу на посаду він має намір зайнятися цими питаннями.

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