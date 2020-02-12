Вода у Крим в обмін на Донбас: у Кремлі зробили заяву

Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму.

З такою заявою виступив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає gazeta.ru. При цьому вони згодні розглядати поставки води на комерційній основі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков rbc.ru

"Якщо є якісь додаткові пропозиції щодо водопостачання на комерційній основі, вони можуть бути розглянуті. Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова піти на компроміс і постачати воду в анексований Крим в обмін на виведення російських військ з окупованого Донбасу.

Раніше так звана "влада" Криму заявила про те, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

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