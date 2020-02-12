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12 лютого • оновлено в 13:32
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Вода у Крим в обмін на Донбас: у Кремлі зробили заяву

2.5т
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Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму.

З такою заявою виступив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає gazeta.ru. При цьому вони згодні розглядати поставки води на комерційній основі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

rbc.ru

"Якщо є якісь додаткові пропозиції щодо водопостачання на комерційній основі, вони можуть бути розглянуті. Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова піти на компроміс і постачати воду в анексований Крим в обмін на виведення російських військ з окупованого Донбасу.

Раніше так звана "влада" Криму заявила про те, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

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Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія Москва
Тег
Крим без води
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Южный Гарик
Южный Гарик
Песков говорил за Крым, где в его речи слова о Донбассе?
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Питон Каа
Питон Каа
Украинцы и сами не готовы давать воду в Крым в обмен на Донбасс. От Донбасса украинские власти будут отпихиваться руками и ногами, им его не поднять, а вот вода в Крым в обмен на деньги - это то что нужно, за деньги каждый скакуас мать родную продаст, так уж исторически сложилось...
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5
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ccaной тряпкой по xoxлячей роже ХРЯСЬ!
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6
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