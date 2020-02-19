"Вода у відрах й туалет на вулиці": доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Дочка прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета розповіла, чому не вважає навчання у Франції "мажорним".

На її думку, так міркувати – як "мінімум абсурдно". Своє пояснення вона опублікувала на сторінці в Instagram.

"На бакалавраті я провчилася у Франції в звичайній бізнес школі, куди поступити було не так вже й складно (зрозуміло, знаючи мову, а цього за гроші не купиш). І ніякі "зв'язки" мені в цьому не допомогли. Так, навчання було платним, і я прекрасно розумію, що багато хто не може собі цього дозволити, але що тепер, не використовувати можливості, які у тебе є, тому що когось це може вивести з себе?" – писала дівчина.

Єлизавета Пєскова

За її словами, у Франції вчиться багато росіян студентів з різних сімей з різним фінансовим становищем.

"Що стосується магістратури МГІМО – вчитися там може абсолютно будь-яка старанна і здібна людина. Наприклад, на моєму факультеті МО вчаться дуже освічені і неймовірно здібні студенти", – писала в мережі дочка Пєскова.

Єлизавета додала, що якщо у людини є "сила волі, то у нього все вийде". При цьому їй в коментарях написали, що вона лише виправдовується в своїх постах і живе в "своїй реальності".

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"Весь щоденник побудований на виправданнях і спробах довести щось", "Ліза, на жаль реальність іноді більш складна штука, ніж здається на перший погляд. У "бідних" студентів є фактори, які часто не враховуються", "Ви написали, мова за гроші не купиш, але середньостатистичний репетитор коштує 1500 і таких годин потрібно дуже багато для володіння мовою, хіба я не права?" – писали в мережі.

При цьому в коментарях згадували, що у звичайній російської сім'ї немає таких доходів, щоб відправити дитину на навчання за кордон.

"Щоб дитина вчилася за кордоном сукупний дохід батьків повинен бути 500-700 т.р. на місяць. Крім витрат на житло, їжу, життя дитини там, потрібні величезні вливання до від'їзду. Репетитори, школи типу Brookes Moscow і т.д. Хто це собі може дозволити? На жаль 1% населення нашої країни. Або і того менше"," У деяких куточках Росії не те що інтернету немає, там досі воду з колонки відрами тягають і туалет на вулиці", – обурювалися в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії.

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