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19 лютого • оновлено в 10:57
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"Вода у відрах й туалет на вулиці": доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

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Дочка прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета розповіла, чому не вважає навчання у Франції "мажорним".

На її думку, так міркувати – як "мінімум абсурдно". Своє пояснення вона опублікувала на сторінці в Instagram.

"На бакалавраті я провчилася у Франції в звичайній бізнес школі, куди поступити було не так вже й складно (зрозуміло, знаючи мову, а цього за гроші не купиш). І ніякі "зв'язки" мені в цьому не допомогли. Так, навчання було платним, і я прекрасно розумію, що багато хто не може собі цього дозволити, але що тепер, не використовувати можливості, які у тебе є, тому що когось це може вивести з себе?" – писала дівчина.

Єлизавета Пєскова

Єлизавета Пєскова

За її словами, у Франції вчиться багато росіян студентів з різних сімей з різним фінансовим становищем.

"Що стосується магістратури МГІМО – вчитися там може абсолютно будь-яка старанна і здібна людина. Наприклад, на моєму факультеті МО вчаться дуже освічені і неймовірно здібні студенти", – писала в мережі дочка Пєскова.

Єлизавета додала, що якщо у людини є "сила волі, то у нього все вийде". При цьому їй в коментарях написали, що вона лише виправдовується в своїх постах і живе в "своїй реальності".

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

"Весь щоденник побудований на виправданнях і спробах довести щось", "Ліза, на жаль реальність іноді більш складна штука, ніж здається на перший погляд. У "бідних" студентів є фактори, які часто не враховуються", "Ви написали, мова за гроші не купиш, але середньостатистичний репетитор коштує 1500 і таких годин потрібно дуже багато для володіння мовою, хіба я не права?" – писали в мережі.

При цьому в коментарях згадували, що у звичайній російської сім'ї немає таких доходів, щоб відправити дитину на навчання за кордон.

"Щоб дитина вчилася за кордоном сукупний дохід батьків повинен бути 500-700 т.р. на місяць. Крім витрат на житло, їжу, життя дитини там, потрібні величезні вливання до від'їзду. Репетитори, школи типу Brookes Moscow і т.д. Хто це собі може дозволити? На жаль 1% населення нашої країни. Або і того менше"," У деяких куточках Росії не те що інтернету немає, там досі воду з колонки відрами тягають і туалет на вулиці", – обурювалися в коментарях.

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Доньку Пєскова розгромили через "мажорне" життя

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ліза Пєскова Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Гоша Злой
Гоша Злой
то же самое везде - есть папа - учись
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