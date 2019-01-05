''Вмирають, як курки'': у Москві влаштували криваву різанину з іноземцями

В одному з гуртожитків Москви 5 січня сталася масова бійка між студентами, у якій було поранено іноземців.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, різанину з близько 20 учасниками і 5 травмованими влаштували учні Московського державного будівельного університету.

У той же час "РИА Новости", посилаючись на прес-службу вузу, наводить інші цифри і стверджує, що в бійці брали участь 8 іноземних учнів із кількома росіянами, що примкнули до конфлікту. Незначні удари та садна отримали 3 громадян Китайської Народної Республіки.

Відзначається, що іноземців, які приїхали в Росію на навчання, у гуртожитку МГСУ побили афганські студенти.

"Вони сказали, що "у нас в Афгані люди вмирають як курки", — написано в повідомленні.

За попередньою інформацією, конфлікт спровокувала побутова ситуація. Один з афганців нібито "наїхав" на сусіда по кімнаті, попросивши його поміняти місцями ліжко з тумбочкою.

"Китаєць наїзду не оцінив і відмовив. Полетіли погрози, хлопця покликали подихати на вулицю — там уже тусувався місцевий талібан у складі 15 осіб. Після такої зустрічки п'ятьом китайцям потрібна допомога лікарів", — сказано в повідомленні.

На місці працювали екстрені служби, постраждалим була викликана швидка допомога.

За даними джерела ТАСС, нікому з учасників бійки не була потрібна госпіталізація, лікарська допомога була надана на місці.

Воно також повідомило, що поліція почала перевірку за фактом події, учасники інциденту, ймовірно, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Керівництво МГСУ також проведе внутрішнє розслідування.

Ілюстрація ІА Regnum

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно через посилену охорону під час святкового періоду в центрі Москви сталася масштабна НП із тиснявою в натовпі пішоходів.

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