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Ілля Заславський
Ілля Заславський
Аналітик Гудзонівського Інституту у ВашингтоніВсі статті автора

Как Ельцин передавал власть Путину

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Рекомендую фильм Виталия Манского, где каждый увидит свое, наверно. Виталий попал в уникальную ситуацию. Путину и семье тогда еще важно было предстать человечными, честными и правильными, и при этом оставить автору свободу выбора кадров. Благодаря этому там есть уникальные кадры. Как больной старый Ельцин сидит дома, отдав власть, в окружении своей семьи и дочери-кукловода, как нехотя слушает комментарии Горбачева об избрании Путина. Путинский штаб, из которых треть уже на том свете, или в оппозиции Путину, а треть прекрасно остается в обойме. Поддерживающий Чубайс в кадре, и воздержавшийся в СПС, но задающий тревожные вопросы Немцов за кадром. Отличные тонкие моменты, как совок возвращался при Путине уже в первый же год.

Для меня это, прежде всего, хороший фильм об обыденности передачи власти от одной группы ворья другой еще более наглой и оголтелой преступной группе (как мы теперь знаем из досье Салье и расследования Дэвида Саттера). Автор показывает, что взрывы домов были ключевыми в избрании Путина, не берется сказать, что Путин лично это организовал.

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Еще для меня это фильм про жен. Жена Виталия все сразу правильно сказала, что ждет страну в самом начале фильма, когда Путин поздравил с НГ. Это еще и фильм про жен Ельцина и Путина.

Как Ельцин передавал власть Путину

И еще отличный момент с Тони Блэром. Зная теперь, какой он был врун и промоутер бездарной войны в Ираке (которая очень сильно помогла становлению Путина в мире, создав вакуум контроля за его действиями) и как англичане радостно продвигали экономическое сотрудничество с Кремлем, это показательно, что он был соучастником путинского прихода к власти.

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Автор
Ілля ЗаславськийІлля Заславський
Теми
Розкішне життя ПутінаІнтерв'ю Путіна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Заславского
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Дегтяренко Светлана , ты же в каждую задницу нос сунешь , а Россия неприкосновенна ,или как .
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А ты кто такое,что за шавка тявкающая в дырку забора? аналлитик из гудзона...что не пиндосовская подстилка,то и "специалист" по России! давно научился не ссать мимо горшка?
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Leo Panthera
Leo Panthera
Так в Украине у власти еще более оголтелое ворье
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