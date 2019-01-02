Рекомендую фильм Виталия Манского, где каждый увидит свое, наверно. Виталий попал в уникальную ситуацию. Путину и семье тогда еще важно было предстать человечными, честными и правильными, и при этом оставить автору свободу выбора кадров. Благодаря этому там есть уникальные кадры. Как больной старый Ельцин сидит дома, отдав власть, в окружении своей семьи и дочери-кукловода, как нехотя слушает комментарии Горбачева об избрании Путина. Путинский штаб, из которых треть уже на том свете, или в оппозиции Путину, а треть прекрасно остается в обойме. Поддерживающий Чубайс в кадре, и воздержавшийся в СПС, но задающий тревожные вопросы Немцов за кадром. Отличные тонкие моменты, как совок возвращался при Путине уже в первый же год.
Для меня это, прежде всего, хороший фильм об обыденности передачи власти от одной группы ворья другой еще более наглой и оголтелой преступной группе (как мы теперь знаем из досье Салье и расследования Дэвида Саттера). Автор показывает, что взрывы домов были ключевыми в избрании Путина, не берется сказать, что Путин лично это организовал.
Еще для меня это фильм про жен. Жена Виталия все сразу правильно сказала, что ждет страну в самом начале фильма, когда Путин поздравил с НГ. Это еще и фильм про жен Ельцина и Путина.
И еще отличный момент с Тони Блэром. Зная теперь, какой он был врун и промоутер бездарной войны в Ираке (которая очень сильно помогла становлению Путина в мире, создав вакуум контроля за его действиями) и как англичане радостно продвигали экономическое сотрудничество с Кремлем, это показательно, что он был соучастником путинского прихода к власти.
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