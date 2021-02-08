Власник вілли, яку в Німеччині орендував Навальний, звинуватив пропагандистів РФ у брехні

Пропагандисти російського телеканалу "Росія 1" потрапили в будинок, який у Німеччині після лікування орендував опозиціонер Олексій Навальний, за допомогою брехні.

Про це "Дождю" розповів власник тієї вілли, проте його ім'я телеканал не називає. За словами співрозмовника, представники ТБ відрекомендувалися туристами з Бельгії.

Чоловік зазначив, що знімальна група орендувала віллу на вихідні, а авторка сюжету Анастасія Попова використовувала французьке прізвище Боурт. Також зйомка велася прихованою камерою. Він стверджує, що не знав, що вони журналісти.

Власник житла має намір звернутися до правоохоронних органів. Водночас глава виборчих штабів Навального Леонід Волков пояснив, що така зйомка заборонена в Німеччині і є кримінальним злочином.

У сюжеті телеканалу йшлося, що оренда будинку перевищила 30 тисяч євро, однак бізнесмен і друг опозиціонера Євген Чичваркін запевнив у коментарі РБК, що сума завищена. Реальна вартість, за його словами, становила 15 580 євро, а проживання він оплатив особисто.

Раніше російські пропагандисти показали будинок, в якому, як вони стверджували, проживав Навальний. Тоді наголошувалося, що будівля може бути розташована в місті Ібах на гірському масиві Шварцвальд. Сам політик водночас не спростовував повідомлень ЗМІ про своє перебування в Ібаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Навального отруїли 20 серпня 2020 року в літаку, що летів до Москви з Томська. В Омську його екстрено госпіталізували, а через два дні опозиціонера доправили в клініку Charité в Німеччині, де він перебував до своєї виписки 23 вересня.

До Росії Навальний повернувся 17 січня. На паспортному контролі в аеропорту його затримали, а наступного дня – заарештували. 2 лютого опозиціонер одержав вирок – 3,5 роки в колонії загального режиму.