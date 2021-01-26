Не будемо забувати, що роки чутливі навіть для диктаторів, і Путін в 2021 році - це не те що Путін в 2007 році і не те, що Путін в 2012 році. Минув час, ситуація в країні погіршується, наростає напруга в суспільстві.

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Кроме того появляется новое поколение. Очень много молодых людей, из тех кто вышел на протесты 23 января, будут выходить и дальше. Это те, кто родился при правлении Путина или, буквально на излете правление Ельцина. Для них путинский режим, диктатура, которая кажется бесконечной, абсолютно неприемлема. И более того, мы видим, что эта социальная энергетика, негативная по отношению к власти, сейчас подпитывается новыми технологиями, из-за чего протест становится другим. И даже, несмотря более мощный потенциал протеста в Москве в 11-м году, это все-таки протест был московский. Сейчас мы видим протест другой — я бы не сказал глубинный народ, я не знаю точной демографии - но совершенно очевидно, что это протест всероссийский. И с таким протестом власть еще дела не имела. Надо понимать, что насилие рано или поздно неизбежно вызывает ответное насилие, поэтому все причитания по поводу того, что протестующие начали огрызаться мне кажется неуместными.

Очень показательно, что в преддверии протеста и сразу после него, вся властная обслуга от Жириновского до Собчак ринулась приносить клятву верности режиму, апеллируя каждый к своей аудитории. Очень много людей, являясь прямыми бенефициарами путинского режима, снова начали выступать с разного рода предупреждениями от самых примитивных — американский заговор — до более утонченных. Кстати, это один из аргументов, что всё это может превратиться в революцию. Мы знаем из истории, что радикализация протеста является всегда ответом на репрессии власти, на нежелание выполнять требования большинства, которое понимает, что в стране нужны какие-то перемены.

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