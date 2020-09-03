Владивосток накрив ураган: постраждали військові кораблі, у будинків зривало дахи. Відео

Владивосток накрив потужний ураган, спричинений тайфуном "Майсак".

Користувачі соцмереж діляться відео урагану, який зривав дахи будинків і перевертав автомобілі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У Примор'ї оголошено штормове попередження, заняття в школах на півдні краю скасовано, закрито рух Російським і Золотим мостами. Без світла залишилися приблизно 43,5 тисяч осіб.

У бухті Улісс плавучий док відірвало від швартових бочок і знесло на російські військові кораблі Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту.

Док врізався у військовий причал і отримав незначні пошкодження. Екіпаж судноремонтної споруди не постраждав. Кораблі й особовий склад флотилії також не постраждали. Тим часом на відео видно небезпечне наближення дока до суден.

Три буксири було спрямовано до місця інциденту, щоб відбуксирувати док.

Раніше тайфун "Майсак" уже пройшов територією Японії та Кореї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні супутник NASA зняв тропічний циклон "Амфан", який вирував в Індійському океані.