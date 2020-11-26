Щоб зрозуміти, за що в Росії так ненавидять Москву і чому не вщухає протест в Хабаровську, треба уважніше приглянутися до того, що ось уже тиждень відбувається у Владивостоці і в цілому в Приморському краї.

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Во Владивосток опять пришел циклон. С ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. В Находке - 223% месячной нормы, а Хорольском районе - 297%.

Из-за ледяного дождя и сильного ветра пострадали линии электропередачи, повалены деревья. По состоянию на 23 ноября в Приморье без электричества оставались 39 населенных пунктов, в том числе Владивосток. Обесточены больницы. Не ходят трамваи и троллейбусы, отменены электрички. Остановлены паромы. Ледяной коллапс.

Зарубежные СМИ отреагировали довольно быстро. Уже в субботу и воскресенье они известили планету о беде, которая пришла к жителям Дальнего Востока РФ. Видимо, прочитав зарубежную прессу, к вечеру 22 ноября (на четвертый день!) на ситуацию в Приморье обратили внимание в федеральном правительстве, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков решил не портить себе выходной и прибыл во Владивосток в понедельник 23 ноября (на пятый день!). Посовещавшись с губернатором, он вышел к журналистам и велел передать жителям Приморского края, что пик кризиса уже пройден.

А также министр Алексей Чекунков разъяснил аборигенам, что прошедший ледяной шторм не является чем-то непредсказуемым, а даже наоборот – вполне прогнозируемым, сказал, что приехал "поддержать Олега Николаевича (губернатор Приморья Кожемяко), которому сейчас трудно" и поблагодарил правительство РФ за своевременную помощь.

После чего Чекунков сообщил жителям, что они с губернатором составили список всего необходимого чтобы передать его правительству и улетел. Видимо, в правительстве РФ нет электронной почты и этот важный список надо непременно доставлять с нарочным в ранге не ниже министра. Туземцы весьма оживленно откликнулись на визит представителя метрополии, их комментарии на слова министра Чекункова на местных сайтах по поводу пройденного пика кризиса и благодарности правительству могут стать важным дополнением к "Большому словарю русского мата" Плуцера-Сарно.

Вероятно, особую благодарность в адрес правительства РФ должны испытывать жители Русского острова, которые оказались отрезаны от материковой части Владивостока из-за обледенения моста. Освободить островитян из ледяного плена власти обещают только в пятницу 27 ноября…

Жители Русского острова пишут в комментариях, что за неделю существования без электричества, воды, газа, а также без возможности выехать на материк к ним один раз приехала полевая кухня, и эта была вся помощь от местной и федеральной власти.

А кроме того все обитатели Приморского края пытаются понять, почему Путин послал более миллиарда долларов Асаду и полтора миллиарда Лукашенко, а жителям Приморского края, попавшим в беду, послал министра Чекункова. И нельзя ли наоборот: послать Чекункова к Асаду и Лукашенко, а эти два с половиной миллиарда послать, например, на нужды жителей Дальнего Востока…