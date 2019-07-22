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Володимир В&#39;ятрович
Володимир В'ятрович
Історик Всі статті автора

Чому Путін весь час програє

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"Київ – російський", – заявив президент Росії Володимир Путін в новому інтерв'ю. І ще раз зазначив, що росіяни і українці – "один народ, одна нація".

Путін в черговий раз озвучив міф російської пропаганди про те, що не існує окремого українського народу, що українці і росіяни – один народ. Саме цей міф російської пропаганди є основою для виправдання і легітимації його агресії проти України.

Якщо немає окремого українського народу, отже, немає сенсу в існуванні окремої української держави.

Володимир Путін, Олександр Лукашенко в Валаамському монастирі

Володимир Путін, Олександр Лукашенко в Валаамському монастирі

Офіційний сайт президента РФ

Очевидно, що ця теза не має нічого спільного з історією, але Путін часто використовує різні історичні міфи для легітимації своїх політичних кроків. У цьому він не унікальний – він повторює Гітлера, Сталіна та інших тиранів минулого, ХХ, століття.

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Очевидно, цей вислів – додатковий аргумент для українців розповідати і своїм співвітчизникам, і світові правду – важку, драматичну історичну правду.

Крім усього іншого, сам Путін, схоже, вірить в цю тезу. Власне, це і буде початком його кінця. Він намагається ставитися до громадян України як до росіян, не враховуючи дуже серйозної, суттєвої різниці між ними. І через це раз по раз постійно програє.

Останній приклад – спроба підкорення України Росії Віктором Януковичем, яка закінчилася Майданом і повною поразкою проросійської політики в Україні.

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Переконаний: якщо Путін ще раз спробує вчинити щось подібне, він знову зазнає поразки.

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Автор
Володимир В&#39;ятрович Володимир В'ятрович
Теми
Ексклюзив російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Київ
Тег
Новини Росії
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Экономически Украина проиграла, рано или поздно этот проигрыш будет оформлен и политически
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Сирии Путин выиграл, в Венесуэле выиграл, в Крыму выиграл. На Донбассе по сути тоже. Украинское государство безоговорочно может быть только там, где возник украинский язык. То есть на той части бывшей УССР, которая входила в Речь посполитую. А то, что не входило - русская земля, включенная в Украину кайзеровскими оккупантами. В составе Украины теперь может быть только автономией с особым статусом.
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Spiridonenko Olexandr
Spiridonenko Olexandr
Путлер програє тому, що на нього працює недолуга крадійкувата агентура у вигляді вальцманів, гройсманів, свинарчуків, рабиновичів, бойків, медведчуків....
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