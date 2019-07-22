"Київ – російський", – заявив президент Росії Володимир Путін в новому інтерв'ю. І ще раз зазначив, що росіяни і українці – "один народ, одна нація".
Путін в черговий раз озвучив міф російської пропаганди про те, що не існує окремого українського народу, що українці і росіяни – один народ. Саме цей міф російської пропаганди є основою для виправдання і легітимації його агресії проти України.
Якщо немає окремого українського народу, отже, немає сенсу в існуванні окремої української держави.
Володимир Путін, Олександр Лукашенко в Валаамському монастирі
Офіційний сайт президента РФ
Очевидно, що ця теза не має нічого спільного з історією, але Путін часто використовує різні історичні міфи для легітимації своїх політичних кроків. У цьому він не унікальний – він повторює Гітлера, Сталіна та інших тиранів минулого, ХХ, століття.
Очевидно, цей вислів – додатковий аргумент для українців розповідати і своїм співвітчизникам, і світові правду – важку, драматичну історичну правду.
Крім усього іншого, сам Путін, схоже, вірить в цю тезу. Власне, це і буде початком його кінця. Він намагається ставитися до громадян України як до росіян, не враховуючи дуже серйозної, суттєвої різниці між ними. І через це раз по раз постійно програє.
Останній приклад – спроба підкорення України Росії Віктором Януковичем, яка закінчилася Майданом і повною поразкою проросійської політики в Україні.
Переконаний: якщо Путін ще раз спробує вчинити щось подібне, він знову зазнає поразки.
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