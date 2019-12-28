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28 грудня • оновлено в 14:42
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Альфред Кох
Альфред Кох
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Владимир Владимирович, в чем виновата Финляндия?

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Владимир Владимирович! Бог с ней, с Польшей. Про Польшу вы все нам хорошо объяснили. Да мы про поляков и так ничего хорошего не думали. Они нам ещё со времён Ивана Сусанина только и делали, что гадили.

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С трубой в России не сложилось

А вот про финскую войну 39-40 г.г. можно поподробнее? Вот, Финляндия, она в чем виновата? Как так оказалось, что СССР на неё первым напал? Ведь не из-за собственной агрессивности, правда же? Ведь должны же быть какие-то нестерпимые обиды, которые страшная и могучая Финляндия нанесла тихому и миролюбивому Союзу?

Ведь так же? А?

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Автор
Альфред Кох Альфред Кох
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Альфреда Коха
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А разве не они нам все подъезды обоссали. Не?
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